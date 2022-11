Cala La Notte sulla Cormar e il Defender Giovinazzo vince 4-3

Quando una sciabolata che pare divina spinge in rete il rinvio di, portiere delfresco di convocazione al, si assiste a una di quelle cose - a uno di quei gol - che vedi magari nei video che t'arrivano dai campionati improbabili e che non penseresti mai che possa succedere in serie A2, davanti ai tuoi occhi. Invece succede. Eccome se succede.Con il gol storico del numero uno biancoverde - il classico lancione che gonfia la rete avversaria, un capolavoro balistico determinante nell'economia del match - il club del patronsuperala Cormar Reggio Calabria, colleziona la seconda vittoria di fila e sale a quota 14 punti, in condominio con la Futura.Al PalaPansini, sette giorni dopo il blitz di Bovalino, mistersi presenta sul parquet di gioco con La Notte, Fermino, Menini, Ferreira Praciano e Silon, mentre Praticò, sull'altro versante, risponde con Martino, Caio Pagnussat, Cordeiro Maluko e Francini.La partita, nei primi otto minuti stenta a decollare: sono infatti due sterili conclusioni di Ferreira Praciano a precedere il vantaggio diche infiamma la gara dopo un'azione combinata con Silon superando Martino: il suo tiro finisce nell'angolo più lontano e al 9' vale l'1-0.È subito dopo Solimini a salvare di testa sulla linea di porta un pallonetto insidioso di Cordeiro Maluko. Il match continua a essere palpitante soprattutto dopo il 2-0 di, al 12', che in corsa infila l'estremo ospite approfittando di un delizioso assist di Silon Junior, ma la Cormar, dal canto suo, non ci sta e reagisce con il suo marcatore principeche riduce un minuto dopo le distanze, ben servito da Caio Pagnussat, e manda tutti negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco sul 2-1.Primo minuto del secondo tempo e giunge subito il 3-1 grazie ad un'azione insistita di Fermino che al centro area pescabravo a metter fuori causa Martino con un bel fendente. Gli ospiti, a questo punto, cominciano a pressare in maniera a dir poco asfissiante e ancora Silon Junior si rende protagonista di un salvataggio in extremis su Dentini infilatosi nello spazio giusto, ma su un calcio d'angolo di Caio Pagnussat c'è nuovamenteche svetta di testa su tutti e sigla la sua doppietta personale per il temporaneo 3-2 al 10'.Il pivot di mister Praticò mostra la sua capacità di tiro centrando prima una traversa e a seguire un palo. La Cormar prova a scardinare il fortino biancoverde facendo indossare la maglia di power play proprio a Francini, ma al termine di un arrembante incursione e con il quintetto ospite tutto proteso in avantisi impossessa della sfera e scaglia un tiro di rara potenza e precisione che fa crollare a due minuti dal termine le speranze dei calabresi, poi esulta come un bomber e corre ad abbracciare Di Capua.A nulla serve il goal dia 55 secondi dalla sirena, se non a sancire il 4-3 finale. Il PalaPansini impazzisce all'ultima sirena, mentre al triplice fischio i calciatori giovinazzesi corrono tutti verso il proprio portiere che indosserà per la prima volta la maglia della Nazionale italiana.