Buona la prima per l’Iris nel campionato di A1

A Napoli ottima prestazione per il quartetto pugliese sceso in pedana

Parte con il piede giusto il campionato italiano di ginnastica ritmica per l'che ottiene un ottimo sesto posto al termine della prima tappa del campionato di serie A1, disputatasi sabato a Napoli.Al Pala Vesuvio c'era una grande attesa generale da parte degli addetti ai lavori per vedere le prove della varie squadre e l'Iris non ha di certo tradito le attese. Al cerchioha ottenuto il punteggio dialla palla ha chiuso con un, exploit della bielorussaalle clavette con il punteggio di, ha chiuso la provache ha portato a casa unnell'esercizio con il nastro.Un risultato di squadra che ha permesso al club pugliese di chiudere al sesto posto in classifica generale con il punteggio complessivo di. Tappa napoletana vinta dalla San Giorgio 79 di Desio (86.100), davanti alla Ginnastica Fabriano (82.850), terza Armonia d'Abruzzo (76.900).Per il sodalizio presieduto daun risultato che assume ancor più valore considerando i distacchi minimi proprio tra il gradino più basso del podio ed il punteggio ottenuto dalla compagine pugliese. Un buon viatico per le ginnaste guidate dalla direttrice tecnica. Prossima tappa quella di Desio prevista per il 6-7 marzo.