A Giovinazzo si parla di violenza sulle donne con un libro scritto da detenute di Trani

Sensibilizzare quanto più possibile l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne che in Italia, ogni giorno, miete vittime innocenti. Con questo intento, e ancora prima delladel 25 novembre,hanno sostenuto due iniziative che si terranno entrambe a Giovinazzo nelle giornate del 17 e del 18 novembre.Si tratta della presentazione di un libro dal titoloscritto, ed è questa la sua specificità, da. Un laboratorio seguito da dieci donne del penitenziario tranese delle quali sette hanno scritto le fiabe e una un racconto autobiografico.Il primo evento si terrà la mattina del 17 novembre al Liceo classico/scientifico 'Matteo Spinelli' di Giovinazzo e il giorno dopo, 18 novembre, alle ore 18.00, alla Sala San Felice di Giovinazzo con ingresso aperto alla cittadinanza.Alle presentazioni, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e dell'assessore alle Pari Opportunità, Vincenza Serrone, interverranno Anna De Giorgio e Damiano Nirchio, curatori della pubblicazione e del percorso laboratoriale, curato dall'associazione culturale ' Senza Piume', Giuseppe Del Grosso, Ilaria De Vanna della cooperativa C.R.I.S.I. e la signora Maria S., autrice del racconto autobiografico. Moderatrice degli incontri sarà Eleonora Alessandra Adesso, presidente della Consulta Femminile.Inoltre l'Assessorato alle Pari Opportunità donerà 40 copie del libro che saranno distribuite tra il liceo Matteo Spinelli, l'I.P.S.I.A. Angelo Banti e gli istituti comprensivi 'Bavaro-Marconi' e 'Bosco – Buonarroti'.«Il 17 e il 18 prossimi saranno due giornate importanti perché accenderemo i riflettori, in maniera sempre più forte, sul tema della violenza sulle donne"- spiega l'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Giovinazzo,- Trovo questo progetto molto interessante. La possibilità di ascoltare direttamente dalla voce di una delle autrici, la sua storia, sono certa che toccherà gli animi di quanti parteciperanno ai due eventi».«Il progetto è dedicato a tutte quelle donne che "uscite" dalla spirale della violenza, attraverso un percorso difficile e lungo, hanno ripreso in mano la loro vita», conclude la presidente della Consulta Femminile,