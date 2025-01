Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025

Martedì 28 gennaio, il Consiglio comunale di Giovinazzo ha approvato il, l'atto finanziario più importante che annuncia l'indirizzo delle azioni amministrative che la Giunta comunale intende perseguire nell'anno appena iniziato (in foto l'assessoradurante la relazione preliminare). Tra i punti più significativi, la volontà di destinare maggiori investimenti per il verde urbano. Intanto, il sindacoha già annunciato che le tariffe, per l'anno in corso, restano invariate.«L'approvazione di ieri, senza intoppi e senza discussioni, da parte dei consiglieri di maggioranza dimostra che il nostro progetto amministrativo è solido e prosegue con determinazione - spiega oggi il sindaco Sollecito -.Per quanto mi riguarda, so che con la mia maggioranza, più solida che mai, stiamo lavorando per lo sviluppo e il bene della nostra città. I cittadini ci hanno dato fiducia e noi proseguiamo nel nostro impegno con spirito di abnegazione e dedizione massime. Un buon sindaco deve pensare ai suoi cittadini - ha sottolineato - e non può farsi. Pertanto, andiamo avanti in questo anno appena iniziato durante il quale siamo già pronti ad attuare azioni che possano contribuire a rendere migliore la qualità della vita dei nostri concittadini», ha concluso Sollecito.