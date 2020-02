Ancora successi per Bonvino e Mastandrea, le perle maschili della Fiamma

Hanno fatto centro anche stavolta le due perle maschili dellaimpegnate, a San Vittore Valona, a "la Regina" delle campestri, la, giunta per l'occasione all'edizione n. 88 in calendario:, come da tradizione per gli amanti di quest'affascinante disciplina., nella categoria Allievi, è giunto al 7° posto sulla distanza di 5.000 metri, mentre, nella categoria Cadetti, s'è classificato al 18° posto sulla distanza di 2.000 metri. A quasi 1000 chilometri di distanza, a Palo del Colle, si è disputata la prima prova dei campionati di società, a cui vi ha partecipato una nutrita rappresentativa a tinte biancoverdi.Nella categoria Cadettiha conquistato il 3° posto eil 15°, mentre nella categoria Ragazzisi è classificato in 16° posizione. Nella categoria Ragazze, inoltre,ha conquistato il 1° posto,il 19°, mentre, giungendo rispettivamente al 4° ed al 9° posto, hanno conquistato il 2° posto nella classifica Promesse Senior femminile.A Caserta, infine, nell'incontro per le rappresentative Juniores/Allievi (16-19 anni) della Campania e della Puglia, il giovinazzese«ha stupito tutti - come scrive la- ha dato spettacolo ed è giunto sul traguardo in solitaria, distaccando il suo amico di squadra di 20 secondi».