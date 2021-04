Al Giovinazzo C5 non basta un super Jander, colpaccio Cassano

L'Atletico Cassano espugna in rimonta il PalaPansini () grazie alla doppietta di Moraes.Il, privo dello squalificato, cade per la seconda volta consecutiva al termine di una partita dalle mille emozioni (a nulla basta la tripletta di un super, nda) e per fortuna in coda i distacchi rimangono invariati: i biancoverdi, infatti, mantengono sempre i rassicurantisulle penultime del girone C di serie A2, Futsal Capurso e Tenax Castelfidardo, entrambe sconfitte.Sul parquet di casa, nell'ultima fatica casalinga della squadra del presidente Antonio Carlucci, ad approcciare la partita con la testa giusta è però l'Atletico Cassano. A dimostrare la tesi c'è il vantaggio degli ospiti arrivato, dopo appena 48 secondi, da una rasoiata da banda destra di: 0-1. Ci provano, in rapida serie, anche Moraes e Cutrignelli, ma non fanno i conti con Di Capua, illudendo l'ex Chiereghin che sarebbe stato un sabato pomeriggio in discesa.Come nel più classico dei paradossi, invece, il vantaggio ha l'effetto di scatenare l'orgoglio del quintetto di mister, ancora in panchina al posto dell'indisponibile. Sorpresi dal gol preso a freddo, i giovinazzesi sanno esattamente cosa fare e come riprendere la gara: i due tentativi di Ferreira Praciano si spengono sul fondo, quello di González Alonso è allontanato da Di Benedetto.I padroni di casa continuano a proporre il loro futsal, occupano tutto il campo e presto fioccano anche le occasioni di Piscitelli (diagonale alto) e di Roselli (conclusione parata). Il sale è però sulla coda: Roselli si gira al limite dell'area, lascia sul posto De Cillis e coglie una clamorosa traversa, prima del tiro di Gumeniuk bloccato da Di Benedetto, mentre dall'altra parte il destro di Cutrignelli si stampa sul palo interno. Al riposo è 0-1.Al rientro dagli spogliatoi il Giovinazzo trova l'1-1 conche calcia una palla apparentemente innocua verso la porta, colpisce un'altra traversa (stavolta con Mongelli) e poi ribalta la gara sempre con: sgroppata delle sue lungo la corsia di destra, sguardo verso la porta e diagonale sotto il sette - da posizione assai defilata - per la rete del 2-1. Davvero un eurogol.L'Atletico Cassano, però, non molla e perviene al 2-2 con, ma il quintetto di casa è sempre aggressivo e nuovamente subito in gol: sinistro di prima intenzione dida fuori area e biancoverdi sul 3-2.Dall'altra parte gli ospiti non escono mai dalla gara: tirano un sospiro di sollievo quando Alves, per ben due volte in area, trova sulla propria strada Di Benedetto, e iniziano a guardarsi le spalle, senza mai rinunciare alla propensione offensiva con Moraes quinto di movimento.La bicicletta ed il successivo tiro di Alves avrebbero meritato miglior sorte, mentre dall'altra parte è proprio una sfortunata deviazione del brasiliano a riportare le due squadre in parità: destro die 3-3. L'equilibrio, a 74 secondi dalla fine, è rotto dal gol-partita diche, servito da Perri, apre il piattone e firma il definitivo 3-4.Non c'è più tempo, la reazione dei locali arriva solo dai piedi di Mongelli, fermato da Di Benedetto. Nulla da fare, all'ultima sirena la festa è solo dell'Atletico Cassano.