Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Al Defender Giovinazzo C5 non riesce la rimonta, vince la Lazio 3-5

La squadra di Menini, sotto 1-4, recupera due reti, ma non basta. Tre i pali colpiti dai biancoverdi, espulso Fanfulla

Giovinazzo - sabato 1 novembre 2025 15.22
Al Defender Giovinazzo C5, comunque coriaceo e da elogiare nonostante la sconfitta, non basta la rimonta dal risultato di 1-4 a quello di 3-4 in uno degli anticipi del quinto turno del girone B del campionato di serie A2 Elite.

Al PalaPansini, nella sera di Halloween, passa la Lazio, vittoriosa 3-5 e che costringe il club di Carlucci al primo stop casalingo della regular season. Una partita maschia e nervosa (con una espulsione diretta e ben nove ammonizioni) decisa sostanzialmente da tre distrazioni fatali tra il 13' e il 18' del primo tempo e dai tre legni colpiti nella ripresa dai padroni di casa, nonostante un secondo tempo costantemente in attacco alla ricerca del pari. E nel caldissimo finale, cartellino rosso diretto per Fanfulla.

Menini, senza Divanei, parte con La Notte, Picitelli, Palumbo, Difonzo e Fanfulla, mentre Grassi risponde con Fionchetti, Lupi, Paolini, Pilloni e Dominguez, il cui tocco con la suola, al 3', è già letale e sblocca il match: 0-1. La traversa di Difonzo da un lato e il palo interno di Paolini dall'altro sono il preludio al pareggio di Marolla che lavora bene la palla prima di infilarla col mancino nell'angolo più lontano della porta di Fionchetti: all'8' è 1-1.

Difonzo inventa una serpentina che meritava miglior sorte, poi al quarto d'ora Dibenedetto corre sul parquet come power play, ma un errore in uscita dal pressing consente a Lupi di firmare il nuovo vantaggio: 1-2. È Marques, al 17', ad approfittare di una palla vagante a centrocampo e depositare l'1-3 con la porta indifesa, mentre un minuto più tardi è Nardacchione a portare lo score sull'1-4, risultato che, dopo la traversa colpita da Dal Lago, sancisce la fine del primo tempo.

La ripresa si apre con una punizione di Tanke salvata sulla linea di porta da Caique da Silva, sfortunato a deviare nella propria porta la zampata da due passi di Fanfulla per il gol del 2-4. Non è fortunato Dibenedetto che in corsa incoccia il palo esterno imitato da Difonzo e Fanfulla che scheggiano altre due volte i legni della porta di Fionchetti in un solo minuto.

Il tanto agognato 3-4 è confezionato dall'inarrestabile Difonzo che davanti al portiere consente a Menini di segnare ormai a porta vuota. La pressione del Giovinazzo diventa sempre più insistente con Fanfulla portiere di movimento, ma Dibenedetto mette di poco fuori il pallone della parità. Ininfluente il goal del 3-5 di Nardacchione a 7'' dalla sirena dopo il rosso a Fanfulla.

«La responsabilità è tutta mia - ha detto a fine partita il responsabile tecnico Menini -. I ragazzi hanno dato il cuore e hanno giocato come sempre, lottando su ogni pallone. E anche sul risultato di 1-4 non hanno mollato. Per me è motivo d'orgoglio poter lavorare con questi ragazzi».

Sulla scelta del power-play sull'1-1: «È stata una carta vincente che abbiamo sfruttato nelle scorse partite - ha continuato il tecnico -, ma con la Lazio, purtroppo, è andata male e la responsabilità è tutta mia. La squadra ha giocato, il portiere avversario ha parato di tutto: e questo, per me, significa che i ragazzi stanno lavorando bene, dal punto di vista fisico e mentale», ha concluso Menini.
  • Giovinazzo Calcio a 5
1
Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
1 novembre 2025 Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere
1 novembre 2025 AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere
Altri contenuti a tema
Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween I biancoverdi sono terzi in classifica, i laziali inseguono ad una lunghezza. Menini: «Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano»
Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato Un cocktail di emozioni per un roboante pareggio esterno, il primo della stagione. Doppietta di Dibenedetto, biancoverdi terzi
Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato I biancoverdi di Menini saranno impegnati in Calabria. Palumbo: «Giocheremo sempre con tanta intensità»
Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara Le doppiette di Difonzo e Nunes Tanke e le reti di Palumbo e Dibenedetto nel rotondo successo finale
Piscitelli: «Tattica e fisicità: Giovinazzo, così puoi far male al Pescara» Piscitelli: «Tattica e fisicità: Giovinazzo, così puoi far male al Pescara» La ricetta del capitano biancoverde al debutto casalingo dopo Benevento: «Loro ben attrezzati per la categoria»
Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a testa alta a Benevento Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a testa alta a Benevento La squadra di Menini convince, ma non vince: i padroni di casa si impongono 3-1. Di Dibenedetto il gol degli ospiti
Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite» Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite» Le parole del pivot biancoverde alla vigilia della sfida in Campania: «Sarà una partita difficile, ma sono fiducioso»
È un Defender Giovinazzo da 10 e lode, battuto il Mascalucia È un Defender Giovinazzo da 10 e lode, battuto il Mascalucia Tripletta di Palumbo e doppiette di Nunes Tanke e Dibenedetto nel 10-3 finale. Seconda vittoria consecutiva
Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
1 novembre 2025 Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
1 novembre 2025 Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
1 novembre 2025 Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
Premio "Matteotti " 2025 al giovinazzese Damiano Francesco Nirchio
31 ottobre 2025 Premio "Matteotti" 2025 al giovinazzese Damiano Francesco Nirchio
Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello
31 ottobre 2025 Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello
Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween
31 ottobre 2025 Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween
Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo
31 ottobre 2025 Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.