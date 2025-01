AFP Giovinazzo, Xavier Cardoso il botto di fine anno

Tra i botti di Capodanno, ce n'è uno solo che ha fatto esplodere l'entusiasmo e la curiosità tra i tifosi biancoverdi.L'AFP Giovinazzo ha infatti annunciato l'arrivo di Xavier Cardoso, un rinforzo forse inatteso, anche per la tempistica.Cardoso, che compirà 30 anni a febbraio, è un difensore portoghese nel giro della Nazionale dall'Under 17 fino alla formazione senior che ha disputato i mondiali a Novara lo scorso settembre.È alla prima esperienza in Italia, dopo aver indossato le casacche di Sanjonanese, Porto, Valongo, Benfica e Oliveirense.Con il Valongo è stato Campione Nazionale ma nella sua carriera è stato anche Campione Europeo Under 17 e Campione del Mondo ed Europeo Under 20.Approdato all'Unione Sportiva Oliveirense nel 2021, ha iniziato la stagione con la vittoria della Continental Cup.In campionato, in un avvio difficile per la squadra lusitana allenata da Nuno Resende, ha giocato dieci partite prima di finire fuori rosa a novembre per ragioni disciplinari.Nei giorni scorsi il contratto tra il giocatore e la sua ormai ex squadra si è risolto consensualmente."È stata una trattativa molto dura che è durata più di 20 giorni, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa questo grande campione nonostante le resistenze dell'Oliveirense" ha dichiarato sui social il presidente AFP Francesco Minervini.Il difensore è già a disposizione dei tecnici Depalma e Massari per ambire a qualcosa di più rispetto alla salvezza.