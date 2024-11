AFP Giovinazzo, un nuovo inizio contro il Monza

I biancoverdi ripartono dal PalaPansini con Depalma in panchina

Powered by

Settimana difficile per la società di Francesco Minervini che sabato scorso ha perso 4-1 a Follonica, subendo il ritorno dei maremmani dopo l'iniziale vantaggio. Lunedì è stato comunicato l'esonero di Pino Marzella con contestuali dimissioni del Direttore Sportivo e del Direttore Generale. Due giorni dopo l'ex tecnico ha voluto raccontare di un passo indietro per l'ammutinamento nato da una parte dei giocatori e della dirigenza. Nel frattempo però è stato chiamato a guidare la squadra l'ex capitano e allenatore Angelo Depalma, l'anno scorso al Molfetta in serie B, con la supervisione tecnica dello storico ct Gianni Massari.

Stasera ci si dovrà misurare con il Monza che quest'anno non è più guidato dal giovinazzese Tommaso Colamaria ma dal giovane argentino Jaquierz che schiera un quintetto titolare composto dal portiere della nazionale albiceleste Under 19 Velazquez, dai confermati difensori Galimberti e Zucchetti, e dalla coppia di attaccanti Bielsa - Marzonetto che è già andata a segno 14 volte. Una settimana fa i brianzoli hanno battuto il Novara tenendo dietro una possibile avversaria e ora sono a metà classifica, anche se subiscono tanti gol, solo uno meno del Giovinazzo.

L'AFP, penultima e poco efficace sotto porta, dovrà mettersi velocemente alle spalle il periodo difficile per affidarsi con maggiore serenità al nuovo staff tecnico.

Prima gara dopo il terremoto in casa AFP Giovinazzo. Questa sera, alle ore 20.00, i biancoverdi affronteranno tra le mura amiche l'Hockey Roller Club Monza.