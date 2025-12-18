Hockey
AFP Giovinazzo, un’altra caduta nel finale
A Viareggio una buona prestazione dei biancoverdi viene vanificata da una rete negli ultimi minuti
Giovinazzo - giovedì 18 dicembre 2025 0.00
L'ennesima trasferta ravvicinata, l'ennesima sensazione di aver gettato via un'occasione importante contro un avversario proiettato verso le zone alte della classifica. Nel recupero della 9^ giornata di campionato il CGC Viareggio ha battuto l'AFP Giovinazzo 3-2.
Al Pala Barsacchi è Torner ad andare a segno al 9', con una finta che inganna Dangelico dopo il recupero della pallina e la verticalizzazione dell'altro acquisto di questa stagione Ambrosio. A mezzo minuto dal riposo c'è un cartellino blu per Amato e a 5", in superiorità numerica, Ambrosio raddoppia con un tiro di prima su passaggio da dietro la porta di Torner.
All'11 del secondo tempo Cardoso si lancia in contropiede, arriva Clavel e accorcia. Al 18' Mura, ex della gara regolarmente in campo perché le squalifiche non valgono sui recuperi delle giornate precedenti, tira una rasoiata da centropista che brucia tutti e riporta il pari. A 2'26" dal termine però ripartenza bianconera, Muglia si libera della difesa con un paio di finte e gonfia la rete.
La partita in Versilia termina quindi 3-2 e la squadra di De Gerone riesce nell'intento di balzare al terzo posto in classifica. Il Giovinazzo viceversa resta terzultimo perché ancora una volta, nonostante una prestazione praticamente alla pari, non riesce a portare a casa punti.
