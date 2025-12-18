AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
Hockey

AFP Giovinazzo, un’altra caduta nel finale

A Viareggio una buona prestazione dei biancoverdi viene vanificata da una rete negli ultimi minuti

Giovinazzo - giovedì 18 dicembre 2025 0.00
L'ennesima trasferta ravvicinata, l'ennesima sensazione di aver gettato via un'occasione importante contro un avversario proiettato verso le zone alte della classifica. Nel recupero della 9^ giornata di campionato il CGC Viareggio ha battuto l'AFP Giovinazzo 3-2.

Al Pala Barsacchi è Torner ad andare a segno al 9', con una finta che inganna Dangelico dopo il recupero della pallina e la verticalizzazione dell'altro acquisto di questa stagione Ambrosio. A mezzo minuto dal riposo c'è un cartellino blu per Amato e a 5", in superiorità numerica, Ambrosio raddoppia con un tiro di prima su passaggio da dietro la porta di Torner.

All'11 del secondo tempo Cardoso si lancia in contropiede, arriva Clavel e accorcia. Al 18' Mura, ex della gara regolarmente in campo perché le squalifiche non valgono sui recuperi delle giornate precedenti, tira una rasoiata da centropista che brucia tutti e riporta il pari. A 2'26" dal termine però ripartenza bianconera, Muglia si libera della difesa con un paio di finte e gonfia la rete.

La partita in Versilia termina quindi 3-2 e la squadra di De Gerone riesce nell'intento di balzare al terzo posto in classifica. Il Giovinazzo viceversa resta terzultimo perché ancora una volta, nonostante una prestazione praticamente alla pari, non riesce a portare a casa punti.
Classifica
HOCKEY TRISSINO 29
UBROKER BASSANO 27
CGC VIAREGGIO 25
TEAMSERVICECAR MONZA 23
WHY SPORT VALDAGNO 22
BCC CENTROPADANA A.LODI 20
HOCKEY SARZANA 17
CP GROSSETO 1951 17
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 15
HC FORTE DEI MARMI 10
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7
INDECO AFP GIOVINAZZO 4
TR AZZURRA NOVARA 3
HOCKEY BREGANZE 0
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
