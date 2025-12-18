AFP Giovinazzo, un’altra caduta nel finale

L'ennesima trasferta ravvicinata, l'ennesima sensazione di aver gettato via un'occasione importante contro un avversario proiettato verso le zone alte della classifica. Nel recupero della 9^ giornata di campionato ilha battuto l'Al Pala Barsacchi èad andare a segno al 9', con una finta che inganna Dangelico dopo il recupero della pallina e la verticalizzazione dell'altro acquisto di questa stagione Ambrosio. A mezzo minuto dal riposo c'è un cartellino blu per Amato e a 5", in superiorità numerica,raddoppia con un tiro di prima su passaggio da dietro la porta di Torner.All'11 del secondo tempo Cardoso si lancia in contropiede, arrivae accorcia. Al 18', ex della gara regolarmente in campo perché le squalifiche non valgono sui recuperi delle giornate precedenti, tira una rasoiata da centropista che brucia tutti e riporta il pari. A 2'26" dal termine però ripartenza bianconera,si libera della difesa con un paio di finte e gonfia la rete.La partita in Versilia termina quindi 3-2 e la squadra di De Gerone riesce nell'intento di balzare al terzo posto in classifica. Il Giovinazzo viceversa resta terzultimo perché ancora una volta, nonostante una prestazione praticamente alla pari, non riesce a portare a casa punti.