AFP Giovinazzo, torna anche Tommaso Belgiovine

Non si ferma la campagna acquisti dell'AFP Giovinazzo.L'ultimo ad arrivare in ordine di tempo è, portiere classe '85 con esperienza nei campionati di A1, A2 e B.Il suo più che un arrivo è un rientro tra i pali giovinazzesi dove era stato quando riuscì persino ad ottenere un posto nella Nazionale per gli Europei Under 16. Poi un brutto infortunio, il trasferimento a Seregno, a Molfetta, nel 2013/14 ancora in AFP, a Matera, di nuovo a Molfetta.Liberatosi con il ritiro dell'Estrelas, Belgiovine ritroverà la porta del PalaPansini difesa prima da Ottavio Dangelico e negli ultimi incontri da Tommaso Colamaria.«Un ringraziamento a Tommaso - ha dichiarato la società nell'annuncio di ieri - che siamo certi potrà dare tanto al progetto a lungo termine che il presidente Camporeale e il suo vice Dangelico hanno da tempo iniziato e che assicurano durerà nel tempo».Il ritorno di Belgiovine è il quarto dopo quelli di. Vecchie conoscenze biancoverdi che hanno accettato l'invito a fornire il proprio contributo tra le giovani leve che ora provano ad emularli.La società guidata da, come è noto da tempo, sta cercando di affiancare giocatori di esperienza ai tanti giovani della rosa con l'obiettivo di farli crescere e far sempre meglio in un campionato competitivo come quello dell'A2.La sessione invernale di mercato si chiuderà il 20 gennaio…chissà che non possa arrivare qualche altro rinforzo.