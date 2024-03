AFP Giovinazzo, stasera lo scontro salvezza col Breganze

È grande l'attesa per lo scontro salvezza che questa sera vedrà contrapposte l'e l'nella 22esima giornata del campionato di A1.L'è galvanizzata da quanto è riuscita a fare una settimana fa, ovvero battere in trasferta l'Hockey Roller Club Monza. I biancoverdi, dopo aver inanellato cinque sconfitte consecutive, sono riusciti a condurre la gara dall'inizio alla fine, resistendo ai tiri dei brianzoli con le parate di Belgiovine e vincendo 3-4. Ottima la prestazione di Colamaria, autore di un gol, che è finito di diritto nel best five di giornata. Con i tre punti conquistati, il team di Marzella, sebbene debba ancora disputare una gara in meno per il ritiro dell'Hockey Vercelli.L'è invece a secco di vittorie dal 21 gennaio, dalla partita col Montebello. Sabato scorso è arrivata la sconfitta anche contro il Bassano, sebbene di misura, al termine di cinquanta minuti di sofferenza.I rossoneri ritroveranno un avversario con lo stesso obiettivo, la salvezza, che già all'andata lo ha battuto 5-4 con le reti di Le Berre, Mezzina e Mura. Per i vicentini invece andarono a segno capitan Cocco, Dal Santo, Torres e il loro miglior realizzatore Posito Esteban, assente contro il Bassano perché acciaccato ma probabilmente recuperato per stasera. Un mese dopo quella gara sono arrivati a Breganze, svincolati dal Vercelli, mister Roberto Crudeli e Massimo Tataranni, che con la sua esperienza si è messo a disposizione della nuova compagine e nel girone di ritorno ha segnato 4 reti con la nuova maglia.Il fischio d'inizio al PalaPansini è fissato alle ore 20.00 ma: il clima sarà rovente eper la quale servirà la partecipazione corale, affinché possa fare bella mostra sugli spalti all'ingresso in pista delle squadre e caricare i beniamini di casa.