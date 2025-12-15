AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza

La gara di ieri contro il Castiglione è terminata 4-4, gettata via negli ultimi tre minuti

Giovinazzo - lunedì 15 dicembre 2025
Ennesima occasione sprecata per l'AFP Giovinazzo che nel posticipo dell'11esimo turno di campionato ha pareggiato 4-4 contro l'HC Castiglione non guadagnando punti su una diretta avversaria nella corsa alla salvezza.

La squadra di Depalma, priva di Mura al primo turno di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro il Monza, inizia la gara al Casa Mora con Turturro al suo posto. Al 10' i padroni di casa passano in vantaggio: Escobar recupera palla non distante dalla propria area e tutto solo percorre la corsia di destra per far partire poi un diagonale che finisce in rete. Al 22' gli arbitri vedono una trattenuta di Clavel e lo mandano fuori con un cartellino blu. Due minuti dopo c'è un cartellino blu anche per Cardoso ma il parziale non cambia.

All'8' della ripresa Escobar ci prova dalla distanza ma Dangelico respinge sulla sua conclusione e sul tap-in tentato da Esquibel ma non può nulla sulla nuova ribattuta di Escobar che vale il raddoppio. Un minuto dopo Esquibel ferma fallosamente una ripartenza e viene punito con un cartellino blu. Ancora un minuto e Clavel alto ruba la pallina, si lancia verso la porta ingannando Maldini con rapide finte, e punisce Saitta. Al 15' gli ospiti, in powerplay per il secondo giallo a Cabiddu, pareggiano con Cardoso avventatosi sulla respinta del portiere sul tiro di Monticelli. Al 18' passano addirittura in vantaggio, sempre con Cardoso che si lancia in un rapidissimo contropiede solitario. Al 21' ancora un contropiede, Monticelli scambia la pallina con Mezzina per poi segnare la sua prima rete in biancoverde. Al 23' un siluro di Cabiddu accorcia le distanze. All'ultimo minuto Escobar dalla destra mette la pallina in mezzo e Lasorsa la gira in rete per il 4-4 finale.

Stavolta più che delusione c'è proprio rabbia per aver letteralmente buttato via, negli ultimi tre minuti di gioco, uno scontro diretto importantissimo per la lotta per non retrocedere. Una vittoria contro il Castiglione avrebbe portato all'aggancio dei grossetani e invece è arrivato un misero punto che non muove la classifica.
Risultati 11^ giornata
TEAMSERVICECAR MONZA - CGC VIAREGGIO 1-3
CP GROSSETO 1951 - HOCKEY SARZANA 2-3
HC FORTE DEI MARMI - BCC CENTROPADANA A.LODI 2-3
TR AZZURRA NOVARA - INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 4-7
WHY SPORT VALDAGNO - HOCKEY BREGANZE 6-2
UBROKER BASSANO - HOCKEY TRISSINO 1-1
BLUE FACTOR CASTIGLIONE - INDECO AFP GIOVINAZZO 4-4

Classifica
HOCKEY TRISSINO 29
UBROKER BASSANO 27
TEAMSERVICECAR MONZA 23
CGC VIAREGGIO 22
WHY SPORT VALDAGNO 22
BCC CENTROPADANA A.LODI 20
HOCKEY SARZANA 17
CP GROSSETO 1951 17
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 15
HC FORTE DEI MARMI 10
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7
INDECO AFP GIOVINAZZO 4
TR AZZURRA NOVARA 3
HOCKEY BREGANZE 0
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Il sindaco metropolitano Vito Leccese in visita all'IVE di Giovinazzo
15 dicembre 2025 Il sindaco metropolitano Vito Leccese in visita all'IVE di Giovinazzo
L'Associazione Abitino Madonna del Carmine ha un nuovo presidente
15 dicembre 2025 L'Associazione Abitino Madonna del Carmine ha un nuovo presidente
Altri contenuti a tema
AFP Giovinazzo, la vittoria è obbligatoria  AFP Giovinazzo, la vittoria è obbligatoria  Stasera contro l'HC Castiglione un delicato scontro salvezza
AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata Al PalaPansini finisce 2-4 una gara condizionata dal cartellino rosso a Mura
AFP Giovinazzo, arriva Colamaria con il Monza AFP Giovinazzo, arriva Colamaria con il Monza Stasera al PalaPansini si rivede il giovane talento emigrato in Brianza
L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde Grandissima prestazione dei biancoverdi che solo nel finale vengono puniti con un 3-5
AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe Raggiunti i quarti di WSE Trophy, stasera si recupera la gara saltata contro il Trissino
AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo I biancoverdi battono il La Vendeenne ai rigori e si qualificano ai quarti del WSE Trophy
AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini Questa sera contro il La Valndeenne il ritorno degli ottavi di finale di WSE Trophy
Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo I biancoverdi perdono 5-3 a Lodi dopo aver terminato in parità il primo tempo
Vicenda affitti, Depalo controreplica al PD
15 dicembre 2025 Vicenda affitti, Depalo controreplica al PD
I ragazzi dell'IVE in una mostra fotografica
14 dicembre 2025 I ragazzi dell'IVE in una mostra fotografica
La "Santa Allegrezza " torna per le vie di Giovinazzo: il programma
14 dicembre 2025 La "Santa Allegrezza" torna per le vie di Giovinazzo: il programma
AFP Giovinazzo, la vittoria è obbligatoria 
14 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, la vittoria è obbligatoria 
Jovis Natio più forte delle difficoltà, 5-2 al Dream Team Palo
14 dicembre 2025 Jovis Natio più forte delle difficoltà, 5-2 al Dream Team Palo
Domenica con tempo variabile e temperature stabili su Giovinazzo
14 dicembre 2025 Domenica con tempo variabile e temperature stabili su Giovinazzo
I soldi di droga e furti sfoggiati su TikTok: 14 condanne. I NOMI
13 dicembre 2025 I soldi di droga e furti sfoggiati su TikTok: 14 condanne. I NOMI
Parrocchia Sant'Agostino, tutto il programma per Santa Lucia
13 dicembre 2025 Parrocchia Sant'Agostino, tutto il programma per Santa Lucia
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.