AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza

Ennesima occasione sprecata per l'che nel posticipo dell'11esimo turno di campionato ha pareggiatocontro l'non guadagnando punti su una diretta avversaria nella corsa alla salvezza.La squadra di Depalma, priva di Mura al primo turno di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro il Monza, inizia la gara al Casa Mora con Turturro al suo posto. Al 10' i padroni di casa passano in vantaggio:recupera palla non distante dalla propria area e tutto solo percorre la corsia di destra per far partire poi un diagonale che finisce in rete. Al 22' gli arbitri vedono una trattenuta di Clavel e lo mandano fuori con un cartellino blu. Due minuti dopo c'è un cartellino blu anche per Cardoso ma il parziale non cambia.All'8' della ripresa Escobar ci prova dalla distanza ma Dangelico respinge sulla sua conclusione e sul tap-in tentato da Esquibel ma non può nulla sulla nuova ribattuta diche vale il raddoppio. Un minuto dopo Esquibel ferma fallosamente una ripartenza e viene punito con un cartellino blu. Ancora un minuto ealto ruba la pallina, si lancia verso la porta ingannando Maldini con rapide finte, e punisce Saitta. Al 15' gli ospiti, in powerplay per il secondo giallo a Cabiddu, pareggiano conavventatosi sulla respinta del portiere sul tiro di Monticelli. Al 18' passano addirittura in vantaggio, sempre conche si lancia in un rapidissimo contropiede solitario. Al 21' ancora un contropiede,scambia la pallina con Mezzina per poi segnare la sua prima rete in biancoverde. Al 23' un siluro diaccorcia le distanze. All'ultimo minuto Escobar dalla destra mette la pallina in mezzo ela gira in rete per il 4-4 finale.Stavolta più che delusione c'è proprio rabbia per aver letteralmente buttato via, negli ultimi tre minuti di gioco, uno scontro diretto importantissimo per la lotta per non retrocedere. Una vittoria contro il Castiglione avrebbe portato all'aggancio dei grossetani e invece è arrivato un misero punto che non muove la classifica.