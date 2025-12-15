Hockey
AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza
La gara di ieri contro il Castiglione è terminata 4-4, gettata via negli ultimi tre minuti
Giovinazzo - lunedì 15 dicembre 2025
Ennesima occasione sprecata per l'AFP Giovinazzo che nel posticipo dell'11esimo turno di campionato ha pareggiato 4-4 contro l'HC Castiglione non guadagnando punti su una diretta avversaria nella corsa alla salvezza.
La squadra di Depalma, priva di Mura al primo turno di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro il Monza, inizia la gara al Casa Mora con Turturro al suo posto. Al 10' i padroni di casa passano in vantaggio: Escobar recupera palla non distante dalla propria area e tutto solo percorre la corsia di destra per far partire poi un diagonale che finisce in rete. Al 22' gli arbitri vedono una trattenuta di Clavel e lo mandano fuori con un cartellino blu. Due minuti dopo c'è un cartellino blu anche per Cardoso ma il parziale non cambia.
All'8' della ripresa Escobar ci prova dalla distanza ma Dangelico respinge sulla sua conclusione e sul tap-in tentato da Esquibel ma non può nulla sulla nuova ribattuta di Escobar che vale il raddoppio. Un minuto dopo Esquibel ferma fallosamente una ripartenza e viene punito con un cartellino blu. Ancora un minuto e Clavel alto ruba la pallina, si lancia verso la porta ingannando Maldini con rapide finte, e punisce Saitta. Al 15' gli ospiti, in powerplay per il secondo giallo a Cabiddu, pareggiano con Cardoso avventatosi sulla respinta del portiere sul tiro di Monticelli. Al 18' passano addirittura in vantaggio, sempre con Cardoso che si lancia in un rapidissimo contropiede solitario. Al 21' ancora un contropiede, Monticelli scambia la pallina con Mezzina per poi segnare la sua prima rete in biancoverde. Al 23' un siluro di Cabiddu accorcia le distanze. All'ultimo minuto Escobar dalla destra mette la pallina in mezzo e Lasorsa la gira in rete per il 4-4 finale.
Stavolta più che delusione c'è proprio rabbia per aver letteralmente buttato via, negli ultimi tre minuti di gioco, uno scontro diretto importantissimo per la lotta per non retrocedere. Una vittoria contro il Castiglione avrebbe portato all'aggancio dei grossetani e invece è arrivato un misero punto che non muove la classifica.
La squadra di Depalma, priva di Mura al primo turno di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro il Monza, inizia la gara al Casa Mora con Turturro al suo posto. Al 10' i padroni di casa passano in vantaggio: Escobar recupera palla non distante dalla propria area e tutto solo percorre la corsia di destra per far partire poi un diagonale che finisce in rete. Al 22' gli arbitri vedono una trattenuta di Clavel e lo mandano fuori con un cartellino blu. Due minuti dopo c'è un cartellino blu anche per Cardoso ma il parziale non cambia.
All'8' della ripresa Escobar ci prova dalla distanza ma Dangelico respinge sulla sua conclusione e sul tap-in tentato da Esquibel ma non può nulla sulla nuova ribattuta di Escobar che vale il raddoppio. Un minuto dopo Esquibel ferma fallosamente una ripartenza e viene punito con un cartellino blu. Ancora un minuto e Clavel alto ruba la pallina, si lancia verso la porta ingannando Maldini con rapide finte, e punisce Saitta. Al 15' gli ospiti, in powerplay per il secondo giallo a Cabiddu, pareggiano con Cardoso avventatosi sulla respinta del portiere sul tiro di Monticelli. Al 18' passano addirittura in vantaggio, sempre con Cardoso che si lancia in un rapidissimo contropiede solitario. Al 21' ancora un contropiede, Monticelli scambia la pallina con Mezzina per poi segnare la sua prima rete in biancoverde. Al 23' un siluro di Cabiddu accorcia le distanze. All'ultimo minuto Escobar dalla destra mette la pallina in mezzo e Lasorsa la gira in rete per il 4-4 finale.
Stavolta più che delusione c'è proprio rabbia per aver letteralmente buttato via, negli ultimi tre minuti di gioco, uno scontro diretto importantissimo per la lotta per non retrocedere. Una vittoria contro il Castiglione avrebbe portato all'aggancio dei grossetani e invece è arrivato un misero punto che non muove la classifica.