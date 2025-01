AFP Giovinazzo, si riparte dal giro di boa

Powered by

I biancoverdi sembrano aver trovato nuove energie da quando sulla panchina è arrivata la coppia Depalma - Massari. In un mese hanno infatto vinto tre gare, pareggiandone due e soprattutto senza mai perdere. Nell'ultimo incontro hanno pareggiato 3-3 contro il Valdagno: i vicentini si erano trovati in situazione di doppio vantaggio ma sono stati ripresi con le reti di Colamaria e con una bordata di capitan Amato quando ormai le speranze stavano svanendo. L'AFP è ora decima e ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi con gli ultimi risultati insperati e con l'acquisto di Xavier Cardoso, arrivato ieri sera e schierabile nel girone di ritorno, ovvero dal prossimo turno.



L'avversario di questa sera è però il più ostico, almeno sulla carta. L'Hockey Trissino è infatti primo in classifica, già matematicamente campione d'inverno ancor prima di giocare. I blucelesti, dopo nove vittorie consecutive, avevano subito una battuta d'arresto con le sconfitte contro Follonica e Forte dei Marmi ma hanno ritrovato il successo contro il Novara. I vicentini hanno la miglior difesa ma soprattutto il miglior attacco con ben 72 reti segnate. Pereira Morais e Gavioli sono nella zona alta della classifica marcatori ma Tiago Sousa ha in squadra altri elementi importanti come Malagoli, Cocco, Piccoli, Joao Pinto, Sgaria, Reinaldo, Mendez, Zampoli, Fantozzi.



Per l'AFP si tratta sicuramente dell'avversario più ostico ma questa trasferta arriva nel momento migliore e sarà un test di grande rilevanza.

Alla vigilia dell'Epifania, dopo un weekend di stop per le festività natalizie, l'AFP Giovinazzo torna in pista. Nel posticipo dell'ultimo turno del girone di andata del campionato di A1, affronta in trasferta l'Hockey Trissino alle ore 18.00.