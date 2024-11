AFP Giovinazzo sconfitta a Lodi

Seconda sconfitta per l'che ieri sera è stata battutanella quarta giornata di campionato di serie A1.La prima rete, al 14', firmata da, l'unico rinforzo arrivato alla corte di Bresciani nel mercato estivo. Nella prima frazione si registra poi qualche fallo da ambo le parti, ma nulla di significante.Per il raddoppio occorre attendere il 6' della ripresa, ad opera di, ed un minuto dopo si ripete. All'8' fa il bis ancheper il 4-0 finale.I biancoverdi hanno retto un tempo, anche con l'aiuto di Veludo che ha neutralizzato molte occasioni dei padroni di casa. I giallorossi hanno utilizzato l'intervallo per ritrovare una maggiore convinzione che ha permesso loro di sbrigare la pratica AFP nei primi 5 minuti della seconda frazione, di mantenere una buona intensità e conservare per la seconda partita su quattro l'inviolabilità dell'ex Grimalt.L'Amatori Lodi può così restare al primo posto assieme al Forte dei Marmi, il Giovinazzo deve invece solo guardare avanti perché da partite come queste, contro le prime della classe, non ci si può certo aspettare molto di diverso.