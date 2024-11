AFP Giovinazzo, questa sconfitta pesa

L'esce sconfitta anche dalla sfida salvezza contro il. Nel turno infrasettimanale per la sesta giornata di campionato, finisce 3-5 a favore degli ospiti.Il quintetto di Marzella inizia nel migliore dei modi: al 9' sblocca il risultato. Al 23' De La Reta è punito con un cartellino blu e nel tiro direttova ancora a segno. Un minuto dopo il primo rischio: gli arbitri Carmazzi e Nucifero concedono un rigore al Montebello che Schiavo non trasforma. Nell'ultimo minuto Zordan riceve un cartellino blu ma Tabarelli non sfrutta il tiro diretto.L'appuntamento col 3-0 è solo rimandato perché dopo 90" dall'inizio della seconda frazionefa tris galvanizzando il pubblico del PalaPansini. Poi il blackout perché in quattro minuti i biancorossi riaprono il match cone con. Al 10' arriva il cartellino blu anche per Clavel epareggia grazie al tiro diretto. A questo punto è la squadra di Zini a crederci e al 12' si porta addirittura in vantaggio con la rete di. Al 23' viene fischiato un rigore per gli ospiti enon si lascia sfuggire l'occasione per allungare. I padroni di casa commettono anche il decimo fallo ma il tiro diretto di Torres non entra.La sfida diretta a due facce termina dunque 3-5, premiando il coraggio di non arrendersi di chi dopo la prima frazione sembrava avesse poche speranze. Il Montebello HP ottiene così la prima vittoria stagionale che consente il sorpasso ai danni proprio dell'AFP Giovinazzo che, perdendo l'importante sfida casalinga in chiave salvezza, diventa penultima in classifica.