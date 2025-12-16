AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze

Il Centro Nazionale Promote HP, di cui è commissario tecnico l'ex AFP Valerio Altezza, ha convocato le giovinazzesi Luisiana Martorana e Mariangela Dagostino per la categoria Under 15 femminile che domenica scorsa si è riunita al Pala Sartorio di Novara per una doppia seduta di allenamento guidata da un altro giovinazzese, Michele Dagostino. Una convocazione storica che per la prima volta tiene conto del lavoro fatto con le ragazze appassionate di hockey della nostra città.



Oltre loro, convocati al Pala Barsacchi di Viareggio l'Under 15 Giuseppe Luigi Montaruli e l'Under 17 Michele Debari, con l'ex campione Tommaso Colamaria come responsabile delle squadre nazionali.



Un motivo di speranza per il futuro dell'AFP Giovinazzo.

In un periodo in cui i risultati della prima squadra dell'AFP Giovinazzo stentano a decollare, eccezion fatta per il passaggio del turno in WSE Trophy, le giovani atlete sono motivo d'orgoglio.