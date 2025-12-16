Centro Nazionale Promote Under 15 Femminile
Centro Nazionale Promote Under 15 Femminile
Hockey

AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze

Per i Centri Nazionali Promote convocate due atlete e due atleti biancoverdi

Giovinazzo - martedì 16 dicembre 2025 0.04
In un periodo in cui i risultati della prima squadra dell'AFP Giovinazzo stentano a decollare, eccezion fatta per il passaggio del turno in WSE Trophy, le giovani atlete sono motivo d'orgoglio.
Il Centro Nazionale Promote HP, di cui è commissario tecnico l'ex AFP Valerio Altezza, ha convocato le giovinazzesi Luisiana Martorana e Mariangela Dagostino per la categoria Under 15 femminile che domenica scorsa si è riunita al Pala Sartorio di Novara per una doppia seduta di allenamento guidata da un altro giovinazzese, Michele Dagostino. Una convocazione storica che per la prima volta tiene conto del lavoro fatto con le ragazze appassionate di hockey della nostra città.

Oltre loro, convocati al Pala Barsacchi di Viareggio l'Under 15 Giuseppe Luigi Montaruli e l'Under 17 Michele Debari, con l'ex campione Tommaso Colamaria come responsabile delle squadre nazionali.

Un motivo di speranza per il futuro dell'AFP Giovinazzo.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana
16 dicembre 2025 Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana
Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo
16 dicembre 2025 Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza La gara di ieri contro il Castiglione è terminata 4-4, gettata via negli ultimi tre minuti
AFP Giovinazzo, la vittoria è obbligatoria  AFP Giovinazzo, la vittoria è obbligatoria  Stasera contro l'HC Castiglione un delicato scontro salvezza
AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata Al PalaPansini finisce 2-4 una gara condizionata dal cartellino rosso a Mura
AFP Giovinazzo, arriva Colamaria con il Monza AFP Giovinazzo, arriva Colamaria con il Monza Stasera al PalaPansini si rivede il giovane talento emigrato in Brianza
L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde Grandissima prestazione dei biancoverdi che solo nel finale vengono puniti con un 3-5
AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe Raggiunti i quarti di WSE Trophy, stasera si recupera la gara saltata contro il Trissino
AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo I biancoverdi battono il La Vendeenne ai rigori e si qualificano ai quarti del WSE Trophy
AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini Questa sera contro il La Valndeenne il ritorno degli ottavi di finale di WSE Trophy
Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti
16 dicembre 2025 Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti
Il sindaco metropolitano Vito Leccese in visita all'IVE di Giovinazzo
15 dicembre 2025 Il sindaco metropolitano Vito Leccese in visita all'IVE di Giovinazzo
AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza
15 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza
L'Associazione Abitino Madonna del Carmine ha un nuovo presidente
15 dicembre 2025 L'Associazione Abitino Madonna del Carmine ha un nuovo presidente
Defender Giovinazzo C5, posticipo di lusso a Policoro con il Taranto
15 dicembre 2025 Defender Giovinazzo C5, posticipo di lusso a Policoro con il Taranto
Vicenda affitti, Depalo controreplica al PD
15 dicembre 2025 Vicenda affitti, Depalo controreplica al PD
I ragazzi dell'IVE in una mostra fotografica
14 dicembre 2025 I ragazzi dell'IVE in una mostra fotografica
La "Santa Allegrezza " torna per le vie di Giovinazzo: il programma
14 dicembre 2025 La "Santa Allegrezza" torna per le vie di Giovinazzo: il programma
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.