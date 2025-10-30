AFP Giovinazzo, poker di sconfitte

Nel primo impegno infrasettimanale della stagione, l'gioca contro ilin un Capannino a porte chiuse e perdela quarta gara consecutiva.La prima rete del match viene messa a segno al 4' da, con una sassata da centrocampo. Al 10' cartellino blu per Clavel. Nel corso del 12' ben due gol: la pallina gira velocissima finchénon la mette dentro con un alza e schiaccia; su una palla persa in fase di ripartenza si avventano in tre e dopo rapidi scambi èa festeggiare. La prima rete degli ospiti al 17': Cardoso, Mezzina econducono la manovra e alla fine l'attaccante argentino carica il tiro. C'è un cartellino blu per Fantozzi, prima che al 20' vada a segnodi prima dopo un ripetuto dialogo in verticale con Cardoso. Prima del riposo arrivano i cartellini blu anche per Cardoso e Francesco Banini.A ripresa appena iniziata, i padroni di casa rubano palla in attacco ela fa passare dietro le spalle di Guia. All'8' gonfia la rete una cannonata da oltre la linea di metà pista di. Due minuti dopo Mezzina va in pressione sulla fascia sinistra e fa arretrare il portatore di palla, gli ruba l'attimo e serveche arriva centralmente tutto solo e la mette dentro. Al 18' decimo fallo biancoverde e tiro diretto trasformato da. Un rigore di Mura si stampa sulla traversa, poi c'è il tempo per un cartellino blu a Cardoso, per un contropiede che termina in gol firmato dae per un doppio blu a Cannato e Fantozzi.Sulla Pista Armeni finisce 7-3 per il Follonica Hockey. L'AFP Giovinazzo perde così anche la quarta partita del campionato e resta a 0 punti.La prossima gara è vicinissima: sabato si torna già in campo, al PalaPansini, contro l'Hockey Breganze.