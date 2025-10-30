Hockey
AFP Giovinazzo, poker di sconfitte
Con quella di Follonica i biancoverdi sono alla quarta sconfitta consecutiva
Giovinazzo - giovedì 30 ottobre 2025
Nel primo impegno infrasettimanale della stagione, l'AFP Giovinazzo gioca contro il Follonica Hockey in un Capannino a porte chiuse e perde 7-3 la quarta gara consecutiva.
La prima rete del match viene messa a segno al 4' da Francesco Banini, con una sassata da centrocampo. Al 10' cartellino blu per Clavel. Nel corso del 12' ben due gol: la pallina gira velocissima finché Davide Banini non la mette dentro con un alza e schiaccia; su una palla persa in fase di ripartenza si avventano in tre e dopo rapidi scambi è Francesco Banini a festeggiare. La prima rete degli ospiti al 17': Cardoso, Mezzina e Mura conducono la manovra e alla fine l'attaccante argentino carica il tiro. C'è un cartellino blu per Fantozzi, prima che al 20' vada a segno Turturro di prima dopo un ripetuto dialogo in verticale con Cardoso. Prima del riposo arrivano i cartellini blu anche per Cardoso e Francesco Banini.
A ripresa appena iniziata, i padroni di casa rubano palla in attacco e Oscar Vega la fa passare dietro le spalle di Guia. All'8' gonfia la rete una cannonata da oltre la linea di metà pista di Fantozzi. Due minuti dopo Mezzina va in pressione sulla fascia sinistra e fa arretrare il portatore di palla, gli ruba l'attimo e serve Mura che arriva centralmente tutto solo e la mette dentro. Al 18' decimo fallo biancoverde e tiro diretto trasformato da Davide Banini. Un rigore di Mura si stampa sulla traversa, poi c'è il tempo per un cartellino blu a Cardoso, per un contropiede che termina in gol firmato da Davide Banini e per un doppio blu a Cannato e Fantozzi.
Sulla Pista Armeni finisce 7-3 per il Follonica Hockey. L'AFP Giovinazzo perde così anche la quarta partita del campionato e resta a 0 punti.
La prossima gara è vicinissima: sabato si torna già in campo, al PalaPansini, contro l'Hockey Breganze.
La prima rete del match viene messa a segno al 4' da Francesco Banini, con una sassata da centrocampo. Al 10' cartellino blu per Clavel. Nel corso del 12' ben due gol: la pallina gira velocissima finché Davide Banini non la mette dentro con un alza e schiaccia; su una palla persa in fase di ripartenza si avventano in tre e dopo rapidi scambi è Francesco Banini a festeggiare. La prima rete degli ospiti al 17': Cardoso, Mezzina e Mura conducono la manovra e alla fine l'attaccante argentino carica il tiro. C'è un cartellino blu per Fantozzi, prima che al 20' vada a segno Turturro di prima dopo un ripetuto dialogo in verticale con Cardoso. Prima del riposo arrivano i cartellini blu anche per Cardoso e Francesco Banini.
A ripresa appena iniziata, i padroni di casa rubano palla in attacco e Oscar Vega la fa passare dietro le spalle di Guia. All'8' gonfia la rete una cannonata da oltre la linea di metà pista di Fantozzi. Due minuti dopo Mezzina va in pressione sulla fascia sinistra e fa arretrare il portatore di palla, gli ruba l'attimo e serve Mura che arriva centralmente tutto solo e la mette dentro. Al 18' decimo fallo biancoverde e tiro diretto trasformato da Davide Banini. Un rigore di Mura si stampa sulla traversa, poi c'è il tempo per un cartellino blu a Cardoso, per un contropiede che termina in gol firmato da Davide Banini e per un doppio blu a Cannato e Fantozzi.
Sulla Pista Armeni finisce 7-3 per il Follonica Hockey. L'AFP Giovinazzo perde così anche la quarta partita del campionato e resta a 0 punti.
La prossima gara è vicinissima: sabato si torna già in campo, al PalaPansini, contro l'Hockey Breganze.