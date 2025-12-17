AFP Giovinazzo, oggi il recupero col motivato Viareggio

I biancoverdi, privi di Mura squalificato per due turni a seguito del cartellino rosso rimediato contro il Monza, hanno giocato appena tre giorni fa contro il Castiglione: inizio di gara in salita, poi il ribaltamento del risultato con la doppietta di Cardoso, il gol di Clavel e la prima rete di Monticelli. Il doppio vantaggio è stato annullato negli ultimi tre minuti e lo scontro salvezza è terminato 4-4. Ennesima occasione sprecata da una AFP terzultima che, con un punto guadagnato dopo diverse giornate, non riesce a muovere la classifica.



Il Viareggio invece ha qualche giorno di riposo in più, avendo giocato venerdì scorso contro il Monza, battuto fuori casa 3-1. La squadra, quest'anno allenata da Mirco De Gerone, ha visto l'arrivo di campioni come Torner e Ambrosio che si aggiungono a Gomez, Cinquini e il capitano Muglia. I toscani hanno segnato poco meno dei pugliesi ma hanno subito ben 30 reti in meno che fanno la differenza. I biancoverdi stanno andando anche oltre le aspettative e, con una vittoria questa sera, salirebbero al terzo posto in classifica, per cui scenderanno in pista con il coltello tra i denti .

In una settimana affatto facile, stasera alle 20.45 l'AFP Giovinazzo scende in pista in trasferta contro il CGC Viareggio per il recupero della 9^ giornata disputata a fine novembre.