AFP Giovinazzo
AFP Giovinazzo
Hockey

AFP Giovinazzo, oggi il recupero col motivato Viareggio

Al Pala Barsacchi ancora senza Mura squalificato

Giovinazzo - mercoledì 17 dicembre 2025 1.08
In una settimana affatto facile, stasera alle 20.45 l'AFP Giovinazzo scende in pista in trasferta contro il CGC Viareggio per il recupero della 9^ giornata disputata a fine novembre.
I biancoverdi, privi di Mura squalificato per due turni a seguito del cartellino rosso rimediato contro il Monza, hanno giocato appena tre giorni fa contro il Castiglione: inizio di gara in salita, poi il ribaltamento del risultato con la doppietta di Cardoso, il gol di Clavel e la prima rete di Monticelli. Il doppio vantaggio è stato annullato negli ultimi tre minuti e lo scontro salvezza è terminato 4-4. Ennesima occasione sprecata da una AFP terzultima che, con un punto guadagnato dopo diverse giornate, non riesce a muovere la classifica.
Il Viareggio invece ha qualche giorno di riposo in più, avendo giocato venerdì scorso contro il Monza, battuto fuori casa 3-1. La squadra, quest'anno allenata da Mirco De Gerone, ha visto l'arrivo di campioni come Torner e Ambrosio che si aggiungono a Gomez, Cinquini e il capitano Muglia. I toscani hanno segnato poco meno dei pugliesi ma hanno subito ben 30 reti in meno che fanno la differenza. I biancoverdi stanno andando anche oltre le aspettative e, con una vittoria questa sera, salirebbero al terzo posto in classifica, per cui scenderanno in pista con il coltello tra i denti .
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Parcheggio di via Fossato a Giovinazzo: le richieste per la sosta si fanno via web
17 dicembre 2025 Parcheggio di via Fossato a Giovinazzo: le richieste per la sosta si fanno via web
Fratelli d'Italia Giovinazzo chiede chiarezza a Sollecito e Depalma
17 dicembre 2025 Fratelli d'Italia Giovinazzo chiede chiarezza a Sollecito e Depalma
Altri contenuti a tema
AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze Per i Centri Nazionali Promote convocate due atlete e due atleti biancoverdi
AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza La gara di ieri contro il Castiglione è terminata 4-4, gettata via negli ultimi tre minuti
AFP Giovinazzo, la vittoria è obbligatoria  AFP Giovinazzo, la vittoria è obbligatoria  Stasera contro l'HC Castiglione un delicato scontro salvezza
AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata Al PalaPansini finisce 2-4 una gara condizionata dal cartellino rosso a Mura
AFP Giovinazzo, arriva Colamaria con il Monza AFP Giovinazzo, arriva Colamaria con il Monza Stasera al PalaPansini si rivede il giovane talento emigrato in Brianza
L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde Grandissima prestazione dei biancoverdi che solo nel finale vengono puniti con un 3-5
AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe Raggiunti i quarti di WSE Trophy, stasera si recupera la gara saltata contro il Trissino
AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo I biancoverdi battono il La Vendeenne ai rigori e si qualificano ai quarti del WSE Trophy
Sicurezza degli anziani, il comandante dei Carabinieri ospite dello SPI Cgil di Giovinazzo
17 dicembre 2025 Sicurezza degli anziani, il comandante dei Carabinieri ospite dello SPI Cgil di Giovinazzo
Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana
16 dicembre 2025 Nicola Gagliardi riceve l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana
Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto
16 dicembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 fa il colpaccio: 3-4 contro il Taranto
AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze
16 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, prime soddisfazioni per le ragazze
Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo
16 dicembre 2025 Stelle di Natale AIL, i dati della vendita a Giovinazzo
Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti
16 dicembre 2025 Successo a San Domenico per il concerto di Natale dell'Associazione Capotorti
Il sindaco metropolitano Vito Leccese in visita all'IVE di Giovinazzo
15 dicembre 2025 Il sindaco metropolitano Vito Leccese in visita all'IVE di Giovinazzo
AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza
15 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, solo un pari nello scontro salvezza
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.