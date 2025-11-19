AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato

Sabato i biancoverdi hanno affrontato il difficile impegno dell'andata degli ottavi di finale del WSE Trophy contro il La Vandeenne, portando a casa un pareggio importante in vista del ritorno in programma tra dieci giorni. Oggi però l'attenzione torna sulla serie A1, con la ricerca del secondo risultato utile. Finora è arrivata una sola vittoria, contro il Breganze per 7-1 nel giorno di Ognissanti. Una decina di giorni fa la quinta sconfitta a Sarzana, con i rossoneri e gli ex Tabarelli e Rubio che si sono imposti 6-2, con qualche recriminazione degli ospiti nei confronti della direzione di gara. In attacco i numeri sono altamente competitivi, nonostante le tante occasioni sprecate, ma a pesare sono al momento le reti subite.

Il Lodi invece ha vinto l'ultima volta a fine ottobre, restando a secco nel mese di novembre. La squadra di Pierluigi Bresciani è scivolata all'ottavo posto con 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. L'ultima sabato scorso a Valdagno, dov'è il risultato è stato di 5-4. I giallorossi quindi proveranno a reinvertire la tendenza, a partire dalle reti di Compagno e Borgo migliori realizzatori, per risalire in classifica e ritrovare fiducia. Anche perché sabato prossimo contro il Braga, sempre al Pala Castellotti, dovranno rimontare due reti nel ritorno degli ottavi di finale della WS Europe Cup.

Non c'è tempo per rifiatare in casa AFP Giovinazzo. Nemmeno il tempo di rientrare dalla lunga trasferta in Francia che i biancoverdi sono già ripartiti per Lodi, dove questa sera si giocherà l'anticipo dell'ottavo turno di campionato.