Hockey
AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato
Biancoverdi in trasferta a Lodi dopo l'impegno in Francia per il WSE Trophy
Giovinazzo - mercoledì 19 novembre 2025
Non c'è tempo per rifiatare in casa AFP Giovinazzo. Nemmeno il tempo di rientrare dalla lunga trasferta in Francia che i biancoverdi sono già ripartiti per Lodi, dove questa sera si giocherà l'anticipo dell'ottavo turno di campionato.
Sabato i biancoverdi hanno affrontato il difficile impegno dell'andata degli ottavi di finale del WSE Trophy contro il La Vandeenne, portando a casa un pareggio importante in vista del ritorno in programma tra dieci giorni. Oggi però l'attenzione torna sulla serie A1, con la ricerca del secondo risultato utile. Finora è arrivata una sola vittoria, contro il Breganze per 7-1 nel giorno di Ognissanti. Una decina di giorni fa la quinta sconfitta a Sarzana, con i rossoneri e gli ex Tabarelli e Rubio che si sono imposti 6-2, con qualche recriminazione degli ospiti nei confronti della direzione di gara. In attacco i numeri sono altamente competitivi, nonostante le tante occasioni sprecate, ma a pesare sono al momento le reti subite.
Il Lodi invece ha vinto l'ultima volta a fine ottobre, restando a secco nel mese di novembre. La squadra di Pierluigi Bresciani è scivolata all'ottavo posto con 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. L'ultima sabato scorso a Valdagno, dov'è il risultato è stato di 5-4. I giallorossi quindi proveranno a reinvertire la tendenza, a partire dalle reti di Compagno e Borgo migliori realizzatori, per risalire in classifica e ritrovare fiducia. Anche perché sabato prossimo contro il Braga, sempre al Pala Castellotti, dovranno rimontare due reti nel ritorno degli ottavi di finale della WS Europe Cup.