AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini

Quella di stasera non è una gara come le altre.Alle ore 20.00 il parquet di Viale Aldo Moro indosserà la sua veste migliore, fatta di tifo e coreografie, per il ritorno in città di una competizione europea.infatti ospiterà i francesi del La Vendeenne per il secondo atto degli ottavi di finale del World Skate Europe Trophy, ovvero il terzo torneo continentale per importanza al quale la squadra cittadina si è iscritta per i risultati della scorsa stagione.I biancoverdi sono ancora fermi ad una vittoria su sette gare in campionato, perdendo l'ultima dieci giorni fa a Lodi con il risultato di 5-3, e sono relegati al penultimo posto in classifica.Due settimane fa però è arrivato un risultato forse inatteso e sicuramente incoraggiante: alla Salle de l'Angelmière di La Roche-Sur-Yon, la gara d'andata degli ottavi di WSE Trophy contro il La Vendeenne è finita 2-2. La prima rete è stata di Gefflot, poi ha pareggiato Mura che ha segnato anche il vantaggio e infine ancora Gefflot ha riportato il risultato in parità.I rossoneri dei Paesi della Loira sono un avversario davvero ostico dal momento che sono primi nel campionato Nationale 1 Elite, avendo vinto tutte le sette gare fin qui disputate, con 48 reti fatte e 12 subite.In coppa però è tutto in bilico: strappato il pareggio in Francia e tornati finalmente al completo dopo gli infortuni, occorre fare risultato al PalaPansini per continuare a far sognare la tifoseria giovinazzese. Tanta è infatti l'attesa per questo ritorno in Europa dopo 13 stagioni (ultimo incontro contro il CP Vilanova in Coppa Cers) con il ricordo dei successi del passato a partire dalla vittoria della Coppa delle Coppe.A caricare di ulteriori emozioni il grande appuntamento che rappresenta anche un crocevia stagionale, un video che sta girando sui social e che unisce i fasti della storia alla possibile svolta di questa sera. E noi ve lo proponiamo sotto il nostro articolo.