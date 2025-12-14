AFP Giovinazzo, la vittoria è obbligatoria 

Le delusioni in campionato per l'AFP Giovinazzo finora sono state tante. In nove gare, una sola vittoria e altre buone prestazioni non coronate dal successo, come nel caso del 3-5 contro i Campioni d'Italia del Trissino. Sabato scorso, con Clavel non disponibile e Dangelico e Amato non in perfetta forma, i biancoverdi sono stati battuti 2-4 dall'HRC Monza. A condizionare l'andamento della gara il cartellino rosso a Mura dopo soli 8'. I tifosi del PalaPansini si sono fatti sentire e in settimana si è espresso il giudice sportivo. A carico della società, multata di 250 € per la partita contro il Trissino, un'ammenda di 300 € per gli episodi contro il Monza e una gara a porte chiuse perché "a partire dalla fase di riscaldamento alcuni tifosi del Giovinazzo minacciavano ed insultavano i giocatori della squadra avversaria, tanto che quest'ultima faceva rientro negli spogliatoi in attesa che la situazione si calmasse. Al minuto 4'36" del secondo tempo, dopo aver subito un goal, la

tifoseria del Giovinazzo lanciava in pista birra e acqua tanto che l'incontro veniva sospeso per diversi minuti in modo da consentire al servizio di asciugare l'area. Durante quei minuti di sospensione i tifosi del Giovinazzo facevano esplodere un petardo all'interno del palazzetto tanto da far intervenire le forze dell'ordine che minacciavano la sospensione della gara, in caso di nuove intemperanze, per ragioni di ordine pubblico". "C'è chi vuole fare morire l'hockey" ha commentato il presidente Francesco Minervini in un duro sfogo affidato ai social. Ma forse ancora più pesante è la squalifica per due giornate decisa per Mura, sanzionato anche con un'ammenda di 150 €.

Il Castiglione, tornato in serie A1 con un gruppo consolidato di giovani a cui si sono aggregati Cabiddu dal Follonica e gli argentini Esquivel ed Escobar, hanno vinto finora due gare, ovvero gli scontri diretti contro Novara e Breganze. Domenica scorsa hanno incassato ben 12 reti dalla capolista Trissino, riuscendo a segnarne solo 2, di cui una all'ultimo minuto. I biancocelesti, che probabilmente dovranno fare a meno di Cabella alle prese con un infortunio, cercano quindi riscatto al Casa Mora. La squadra guidata da Bracali ha le stesse capacità offensive del Giovinazzo ma i numeri della fase difensiva sono decisamente peggiori, avendo subito 66 reti a fronte delle 47 segnate alle spalle dei portieri biancoverdi. Eppure ha 3 punti in più dell'AFP per cui lo scontro salvezza in programma diventa davvero determinate.

Si giocano questo pomeriggio alle ore 18.00 i due posticipi dell'11esimo turno di campionato e uno di questo vede contrapposti l'Hockey Club Castiglione e l'AFP Giovinazzo.