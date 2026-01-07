AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, inizio d’anno con sconfitta

I biancoverdi perdono 4-2 col Grosseto nell’ultima gara del girone d’andata

Giovinazzo - mercoledì 7 gennaio 2026
Era la prima gara del 2026, ma anche l'ultima del girone d'andata del campionato di A1 di hockey su pista, e l'AFP Giovinazzo l'ha persa 4-2 contro il C.P. Grosseto.

Al Pala Mercurio, Pino Marzella, alla prima dal suo ritorno in panchina, schiera il quintetto a cui eravamo abituati, composto da Dangelico, Amato, Cardoso, Clavel e Mura. All'8' Saavedra riparte rapidamente sulla destra, si libera delle marcature, mette la pallina al centro e Sillero Candanedo, in posizione più avanzata di Amato, la mette dentro. Due minuti dopo c'è un cartellino blu per Barbieri e poco dopo anche un rigore per Vargas Salafia che il subentrato Guia, alla sua ultima apparizione in maglia biancoverde, para. Al 16' Amato da fermo serve Cardoso, posizionato sulla destra, che, con un tiro di prima e complice la schiena del portiere Scarso Granados, pareggia. Nel penultimo minuto prima dell'intervallo cartellino blu prima per Barragan e poi per Cardoso.

Al 2' della ripresa, rientrato in pista, Barragan riconquista palla nella propria metà campo e si lancia verso la porta avversaria, la scambia a poca distanza con Saavedra e riporta in vantaggio i biancorossi. La partita si fa divertente, con continui tentativi da ambo le parti. Al 19' decimo fallo dell'AFP ma Dangelico chiude lo specchio sul tiro diretto di Saavedra. Poco più di un minuto dopo decimo fallo dei padroni di casa ma Scarso Granados para il tiro diretto di Cardoso. Nel capovolgimento di fronte, gol di Saavedra annullato perché Dangelico era fermo per terra dopo un contrasto. Passa un minuto e Mura pareggia con un tiro dalla distanza. Il gioco riprende e Sillero Candanedo tiene palla sulla sinistra, vede al centro Saavedra che approfitta di una disattenzione difensiva del Giovinazzo per riportare in vantaggio i maremmani. I pugliesi vanno all'assalto finale con cinque uomini di movimento ma a 2" dalla sirena Sillero Candanedo esce dalla propria metà campo e accompagna la pallina in porta approfittando dell'assenza del portiere.

Vince 4-2 la squadra di Massimo Mariotti che chiude la prima metà di campionato al settimo posto, centrando l'obiettivo della qualificazione alla final eight di Coppa Italia. L'AFP Giovinazzo invece perde anche dopo la sosta pur tenendo il risultato in bilico fino alla fine. Resta al penultimo posto con 4 punti ma vede avvicinarsi il Breganze che, forse a sorpresa, sale a 3 punti vincendo contro il Forte dei Marmi la sua prima partita. Non c'è tempo però per fermarsi a pensare perché sabato c'è il WSE Trophy, con la trasferta in Svizzera per la gara d'andata dei quarti di finale.
Risultati 13^ giornata
TR AZZURRA NOVARA - HOCKEY SARZANA 6-4
BLUE FACTOR CASTIGLIONE - TEAMSERVICECAR MONZA 4-6
BCC CENTROPADANA A.LODI - INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 9-2
CP GROSSETO 1951- INDECO AFP GIOVINAZZO 4-2
HC FORTE DEI MARMI - HOCKEY BREGANZE 2-4

Classifica
HOCKEY TRISSINO 32
UBROKER BASSANO 30
CGC VIAREGGIO 28
BCC CENTROPADANA A.LODI 26
TEAMSERVICECAR MONZA 26
WHY SPORT VALDAGNO 25
CP GROSSETO 1951 20
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 18
HOCKEY SARZANA 17
HC FORTE DEI MARMI 10
TR AZZURRA NOVARA 9
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7
INDECO AFP GIOVINAZZO 4
HOCKEY BREGANZE 3
