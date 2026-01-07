AFP Giovinazzo, inizio d’anno con sconfitta

Era la prima gara del 2026, ma anche l'ultima del girone d'andata del campionato di A1 di hockey su pista, e l'l'ha persacontro ilAl Pala Mercurio, Pino Marzella, alla prima dal suo ritorno in panchina, schiera il quintetto a cui eravamo abituati, composto da Dangelico, Amato, Cardoso, Clavel e Mura. All'8' Saavedra riparte rapidamente sulla destra, si libera delle marcature, mette la pallina al centro e, in posizione più avanzata di Amato, la mette dentro. Due minuti dopo c'è un cartellino blu per Barbieri e poco dopo anche un rigore per Vargas Salafia che il subentrato Guia, alla sua ultima apparizione in maglia biancoverde, para. Al 16' Amato da fermo serve, posizionato sulla destra, che, con un tiro di prima e complice la schiena del portiere Scarso Granados, pareggia. Nel penultimo minuto prima dell'intervallo cartellino blu prima per Barragan e poi per Cardoso.Al 2' della ripresa, rientrato in pista,riconquista palla nella propria metà campo e si lancia verso la porta avversaria, la scambia a poca distanza con Saavedra e riporta in vantaggio i biancorossi. La partita si fa divertente, con continui tentativi da ambo le parti. Al 19' decimo fallo dell'AFP ma Dangelico chiude lo specchio sul tiro diretto di Saavedra. Poco più di un minuto dopo decimo fallo dei padroni di casa ma Scarso Granados para il tiro diretto di Cardoso. Nel capovolgimento di fronte, gol di Saavedra annullato perché Dangelico era fermo per terra dopo un contrasto. Passa un minuto epareggia con un tiro dalla distanza. Il gioco riprende e Sillero Candanedo tiene palla sulla sinistra, vede al centroche approfitta di una disattenzione difensiva del Giovinazzo per riportare in vantaggio i maremmani. I pugliesi vanno all'assalto finale con cinque uomini di movimento ma a 2" dalla sirenaesce dalla propria metà campo e accompagna la pallina in porta approfittando dell'assenza del portiere.Vincela squadra di Massimo Mariotti che chiude la prima metà di campionato al settimo posto, centrando l'obiettivo della qualificazione alla final eight di Coppa Italia. L'AFP Giovinazzo invece perde anche dopo la sosta pur tenendo il risultato in bilico fino alla fine. Resta al penultimo posto con 4 punti ma vede avvicinarsi il Breganze che, forse a sorpresa, sale a 3 punti vincendo contro il Forte dei Marmi la sua prima partita. Non c'è tempo però per fermarsi a pensare perché sabato c'è il WSE Trophy, con la trasferta in Svizzera per la gara d'andata dei quarti di finale.