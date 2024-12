AFP Giovinazzo, il risultato non delude

La vittoria era praticamente d'obbligo nella partita di ieri sera, e la vittoria, nell'undicesima giornata di campionato, non è mancata. Traè finitaGli ospiti partono subito forte perché la prima rete arriva al 3' e porta la firma di; passano solo due minuti e c'è il raddoppio di. All'8' i biancoverdi devono tornare con i piedi per terra perchéaccorcia le distanze. Al 17' i vicentini hanno persino l'occasione di pareggiare, ma il rigore di Cocco non entra. A due minuti dal riposo, capitanva a segno e riporta tranquillità nella squadra di Depalma.La ripresa comincia con un gol dial 5' e un minuto dopo gli risponde. Al 13' la seconda ammonizione verbale costa a Colamaria un cartellino blu ma Brendolin non coglie l'occasione del tiro diretto. Al 14' c'è la rete diche porta l'argentino in doppia cifra in classifica marcatori. È il 20' quando Ardit esce per un cartellino blu eva a segno sul tiro diretto. Con la vittoria ormai assegnata, tornano sotto i biancoazzurri: al 23' gli arbitri Molli e Parolin assegnano un cartellino blu a Clavel ene approfitta su tiro diretto; nello stesso minuto segna anchema la partita finisce qui.L'AFP Giovinazzo si aggiudica anche questo scontro salvezza, tiene lontano il Sandrigo sempre ultimo, si tiene stretto il decimo posto senza dover attendere il risultato del Sarzana e del Novara e, perché no, inizia a guardare anche a chi la precede a distanza di uno o due punti.