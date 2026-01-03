Giovanni Bovo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
Giovanni Bovo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, è il momento dei rinforzi

Annunciato l'arrivo di Maturano e del portiere Bovo al posto di Guia

Giovinazzo - sabato 3 gennaio 2026
Ricomposta nei giorni scorsi la frattura tecnica e societaria con il ritorno di Pino Marzella in panchina, la nomina di Massimo Napoli come direttore sportivo e di Sergio Bavaro come direttore generale, l'attenzione è tornata sul roster.

L'AFP Giovinazzo infatti ha comunicato di essersi assicurata le prestazioni di due nuovi atleti.

Il primo è Martin Maturano, esterno argentino alla soglia dei 40 anni che ha iniziato la stagione con i cileni del Miguel Leon Prado e che dal 2009 ad oggi è stato in Francia, Brasile, Angola, Austria e in patria, indossando per più annate la maglia del Concepcion PC. «Esperto giocatore argentino - si legge nella presentazione - porterà talento, carattere e mentalità vincente, rappresentando un valore aggiunto fondamentale per il gruppo».

L'altro arrivo, per la verità non a sorpresa, è quello di Giovanni Bovo, portiere 25enne che ha giocato nel Montebello, nel Trissino e dal 2023 a prima di Natale nel Valdagno. Nel corso di questa metà di stagione ha giocato 103 minuti incassando 9 reti ed è stato titolare nella prima giornata, quando i veneti giocarono al PalaPansini vincendo 4-3; in quell'occasione Bovo fu determinante parando 3 rigori su 4 (in foto una di quelle parate). Da Viale Aldo Moro assicurano: « Portiere di grande esperienza, che ha giocato in grandi piazze come Trissino e Valdagno, è pronto a mettere qualità, sicurezza e leadership al servizio della squadra». A confermare l'operazione anche il Valdagno: «Il direttivo ha accettato la richiesta del giocatore al trasferimento per permettergli di iniziare questa nuova avventura sportiva».

Per un estremo difensore in entrata ce n'è uno in uscita. Bruno Guia infatti indosserà la maglia biancoverde il 6 gennaio contro il Grosseto, per l'ultima giornata del girone d'andata, e poi andrà via. «L'AFP Giovinazzo - è scritto sulla pagina social della società - desidera ringraziare Bruno Guia per la professionalità, l'impegno e la serietà dimostrati durante il suo percorso in biancoverde. Un atleta che ha sempre onorato la maglia, dentro e fuori dal campo, dando il massimo per questi colori. A Bruno va il nostro più sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera e per il suo futuro, sportivo e personale».

I nuovi arrivati saranno a disposizione di Pino Marzella dal 10 gennaio, ovvero dalla trasferta in Svizzera per i quarti di WSE Trophy. Per lo staff del Presidente Minervini si tratta di «Due veri regali per i nostri amati tifosi, frutto degli ulteriori sforzi economici della società, decisa a raggiungere tutti gli obiettivi stagionali e a puntare con ambizione alla Final Four di WSE Trophy Cup».

Infine si registrano movimenti anche fuori dalla pista. Torna infatti, dopo pochi mesi, Dino Camporeale, nuovo Responsabile del Settore Giovanile, curato personalmente per anni: «Una figura di esperienza e grande passione che si occuperà della crescita sportiva e umana dei ragazzi e delle ragazze della nostra società, guidando il percorso formativo con competenza, valori e identità biancoverde».
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Altri contenuti a tema
