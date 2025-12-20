AFP Giovinazzo, col Bassano a porte chiuse

Si gioca a porte chiuse per via del turno di squalifica deciso dopo la gara col Monza, interrotta dagli insulti agli avversari e il lancio di bicchieri e oggetti in pista a seguito di un'esultanza provocatoria. C'è da scontare anche la squalifica di due giornate di Mura, espulso con il cartellino rosso nel corso dello stesso incontro. La società ha presentato ricorso contro tali decisioni ma giovedì la Corte Sportiva di Appello della FISR lo ha respinto. La settimana è stata impegnativa anche sotto il piano sportivo, perché la squadra ha affrontato due trasferte in Toscana, pareggiando 4-4 contro il Castiglione, che l'ha raggiunta negli ultimi tre minuti, e perdendo 3-2 con un gol al termine di un match giocato praticamente alla pari.

Non sarà facile strappare punti stasera perché l'avversario è secondo in classifica e non ha mai perso. Il Bassano, che ha qualche giorno di riposo in più per non aver disputato un turno infrasettimanale, domenica scorsa ha pareggiato 1-1 contro la capolista Trissino mancando quindi il sorpasso. I giallorossi si sono decisamente rinforzati rispetto allo scorso anno che li ha visti fermarsi al quarto posto, visti gli arrivi di Montigel, Patricio e Francisco Ipinazar e Valentin Grimalt, l'ex della sfida odierna. Nel confronto numerico hanno segnato appena una rete in più del Giovinazzo terzultimo ma hanno subito 15 gol contro i 54 della formazione di Depalma. Il tecnico Alessandro Bertolucci non si fida: "Loro sono una formazione estremamente tecnica e di qualità con una classifica bugiarda che non li rispecchia, basti pensare che lì hanno sofferto parecchio Trissino e Monza mentre Viareggio ha appena patito in casa. Noi dovremo essere praticamente perfetti per fare punti in quella pista. Sarà durissima e dovremo farci trovare pronti".



Speriamo che per i veneti la gara si riveli davvero così complicata.

Ultima gara del 2025 e penultima del girone d'andata del campionato di hockiey pista. Stasera alle ore 20.00 l'AFP Giovinazzo dovrà vedersela con l'Hockey Bassano 1954 in un PalaPansini eccezionalmente silenzioso.