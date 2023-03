AFP Giovinazzo campione d’andata

Si chiude con una ulteriore vittoria l'intenso weekend dell'cominciato con il successo sul Sarzana.Ieri sera al PalaPansini i biancoverdi hannonel recupero della 5^ giornata del campionato di A2.Ad aprire le danze è però la squadra ospite che sblocca il risultato già nel corso del secondo minuto con. All'8' c'è il pareggio die 3 minuti dopo c'è il raddoppio con. Subito dopo segna ancorama non c'è tempo per rilassarsi perché arriva la rete di. Al 22' l'arbitro Ciccolella assegna un rigore ai padroni di casa chetrasforma. Si va al riposo sul parziale di 4-2.Nella ripresa si registra il gol dial 3', poi non accade più nulla di rilevante per il referto della serata e il timer sul tabellone scorre fino al suono della sirena che sancisce ilCon la vittoria sulla giovane squadra di Polverini ultima in classifica, e i 6 punti conquistati nel fine settimana, la squadra dichiudendo il girone di andata con, e con un punto di vantaggio sul Castiglione.Il girone di ritorno si preannuncia più che mai avvincente.