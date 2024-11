AFP Giovinazzo, c'è l'annuncio: Angelo Depalma è il nuovo allenatore

«La Afp Giovinazzo comunica che l'allenatore sarà Angelo Depalma». Mancava solo l'annuncio ufficiale del club biancoverde per certificare il ritorno sulla panchina per l'ex capitano, ma c'è di più.«La Afp Giovinazzo comunica che la guida tecnica della squadra viene affidata al prof. Gianni Massari con il ruolo di supervisore tecnico, mentre Dino Camporeale ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda e tecnico della squadra di serie B».«Al nuovo staff tecnico va un grande in bocca al lupo per questo importante incarico e per portare sempre più in alto i colori biancoverdi!».