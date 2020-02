La Parrocchia Sant'Agostino ricorda Angelo Depalma

CHI ERA ANGELO DEPALMA IN PILLOLE

Riassumere in una serata la figura di, già Presidente del Consiglio comunale giovinazzese, a quattro anni dalla sua scomparsa, è impresa ardua.Ci proveranno gli amici, i parenti e i tanti giovinazzesi che gli hanno voluto bene e che lo hanno stimato, nell'incontro previsto per il 3 marzo prossimo ed organizzato dalAlle 19.30, la centralissima chiesa giovinazzese ospiterà una conferenza celebrativa dal titolo. Quattro differenti settori della vita di un uomo colto che troppo presto ci ha lasciati.Alla serata, introdotta daparroco di Sant'Agostino, interverrannofiglio di Angelo,, che in Azione Cattolica ne ha tastato lo spessore umano e la propensione all'impegno per la Chiesa,, suo collega, eche ne racconterà il percorso politico condiviso.«Uomo di profonda fede e cultura - scrivono dall'AC parrocchiale, guidata da, presentando l'evento -, esempio di laicato maturo che incarna i principi del Concilio. Si impegna income educatore autentico dando testimonianza di grande responsabilità anche a livello diocesano. La stessa passione la trasmette nel suo lavoro come docente ma soprattutto partecipando attivamente alla vita politica del paese. Padre e marito amorevole, sempre attento alle esigenze degli Ultimi».Si tratta di un omaggio ad un uomo che ha segnato, con ogni probabilità inconsapevolmente, un'epoca per l'associazionismo, la scuola e la politica giovinazzese. Un omaggio doveroso e che si preannuncia ricco di contenuti.Nato a Giovinazzo il 24 ottobre 1947, Angelo Depalma è stato docente di lingua francese in diversi istituti scolastici, anche cittadini, rispettato ed amato da alunni e colleghi. In politica ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di capogruppo della Margherita in Consiglio comunale dal 2002 al 2007 ed è stato Presidente del Consiglio comunale di Giovinazzo dal 2007 al 2012. Per anni ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita di tanti giovani nella Diocesi, come Responsabile educativo e associativo dell'Azione Cattolica.