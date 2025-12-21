AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo, avanti e poi giù

Nel PalaPansini deserto il Bassano batte i biancoverdi 6-2 in rimonta

Giovinazzo - domenica 21 dicembre 2025 11.23
Ennesima sconfitta per l'AFP Giovinazzo che ieri sera, nella 12^ giornata di campionato, è stata battuta 6-2 dall'Hockey Bassano 1954 in una gara a porte chiuse per la squalifica del campo dopo l'esplosione di petardi, il lancio di oggetti e i cori offensivi registrati contro il Monza.

Nel PalaPansini insolitamente deserto è assente Mura, fermato da un cartellino rosso; al suo posto Monticelli finora poco utilizzato. Al 2' sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Monticelli avanza in contropiede sulla fascia destra e mette al centro una palla alta che Cardoso gira in porta. Poco dopo cartellino blu per Clavel e al 14' cartellino blu anche per Mezzina. La squadra di Alessandro Bertolucci attacca incessantemente ma Dangelico, e il palo su tiro di Posito, respingono ogni tentativo. Al 20' Monticelli intercetta palla a metà campo e si lancia a gran velocità in un contropiede letale. Il palo di Mezzina e il gol annullato a Francisco Ipinazar per una spinta caricano ulteriormente i veneti. Al 22' Posito riceve palla davanti a Dangelico, si gira e accorcia le distanze. Passano pochissimi secondi e Pozzato trova anche il pari con un diagonale sul secondo palo. Passa meno di un minuto e Francisco Ipinazar segna la rete del vantaggio da fuori area.

La seconda frazione inizia con un rigore di Amato parato dall'ex Grimalt. Al 3' va in gol Riba e tre minuti dopo non trova opposizione un missile dal centro della pista di Francisco Ipinazar. Passano altri due minuti e anche Cardella gonfia la rete con un tiro da distanza considerevole. Al 22' cartellino blu per Giuliani Marchetti ma il risultato non cambia più.

L'ultima partita del 2025 finisce 2-6 e per l'AFP Giovinazzo si tratta della decima sconfitta in campionato che la riporta al penultimo posto. Gli uomini di Depalma si portano in vantaggio, forse anche contro i pronostici, ma poi crollano anche mentalmente quando i giallorossi, ora primi in classifica in attesa che giochi il Trissino, iniziano la remuntada.

Nella sosta natalizia di due settimane bisognerà meditare sui limiti mostrati da questa squadra che si fa spesso riprendere anche quando gioca alla pari e incassa troppi gol. Sono infatti 60 le reti subite finora, una media di 5 a giornata, dalla terzultima difesa del campionato. I numeri sono impietosi: 4 punti a fronte dei 13 totalizzati fino a Natale dello scorso anno, dopo un inizio anche allora deludente che aveva portato all'avvicendamento in panchina.

Pare certo l'arrivo di un portiere, si parla di Bovo, mentre è probabile almeno un altro rinforzo, anche se non è da escludere qualche altra novità vista l'insoddisfazione manifestata dal Presidente Minervini.
Risultati 12^ giornata
TEAMSERVICECAR MONZA-- BCC CENTROPADANA A.LODI 1-4
INDECO AFP GIOVINAZZO - UBROKER BASSANO 2-6
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA - HC FORTE DEI MARMI 4-1
HOCKEY SARZANA - WHY SPORT VALDAGNO 2-7
HOCKEY BREGANZE - TR AZZURRA NOVARA 1-9
CGC VIAREGGIO - BLUE FACTOR CASTIGLIONE 6-3

Classifica
UBROKER BASSANO 30
HOCKEY TRISSINO 29
CGC VIAREGGIO 28
WHY SPORT VALDAGNO 25
BCC CENTROPADANA A.LODI 23
TEAMSERVICECAR MONZA 23
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 18
HOCKEY SARZANA 17
CP GROSSETO 1951 17
HC FORTE DEI MARMI 10
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7
TR AZZURRA NOVARA 6
INDECO AFP GIOVINAZZO 4
HOCKEY BREGANZE 0
