AFP Giovinazzo, avanti e poi giù

Ennesima sconfitta per l'che ieri sera, nella 12^ giornata di campionato, è stata battutadall'in una gara a porte chiuse per la squalifica del campo dopo l'esplosione di petardi, il lancio di oggetti e i cori offensivi registrati contro il Monza.Nel PalaPansini insolitamente deserto è assente Mura, fermato da un cartellino rosso; al suo posto Monticelli finora poco utilizzato. Al 2' sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Monticelli avanza in contropiede sulla fascia destra e mette al centro una palla alta chegira in porta. Poco dopo cartellino blu per Clavel e al 14' cartellino blu anche per Mezzina. La squadra di Alessandro Bertolucci attacca incessantemente ma Dangelico, e il palo su tiro di Posito, respingono ogni tentativo. Al 20'intercetta palla a metà campo e si lancia a gran velocità in un contropiede letale. Il palo di Mezzina e il gol annullato a Francisco Ipinazar per una spinta caricano ulteriormente i veneti. Al 22'riceve palla davanti a Dangelico, si gira e accorcia le distanze. Passano pochissimi secondi etrova anche il pari con un diagonale sul secondo palo. Passa meno di un minuto esegna la rete del vantaggio da fuori area.La seconda frazione inizia con un rigore di Amato parato dall'ex Grimalt. Al 3' va in gole tre minuti dopo non trova opposizione un missile dal centro della pista di. Passano altri due minuti e anchegonfia la rete con un tiro da distanza considerevole. Al 22' cartellino blu per Giuliani Marchetti ma il risultato non cambia più.L'ultima partita del 2025 finisce 2-6 e per l'AFP Giovinazzo si tratta della decima sconfitta in campionato che la riporta al penultimo posto. Gli uomini di Depalma si portano in vantaggio, forse anche contro i pronostici, ma poi crollano anche mentalmente quando i giallorossi, ora primi in classifica in attesa che giochi il Trissino, iniziano la remuntada.Nella sosta natalizia di due settimane bisognerà meditare sui limiti mostrati da questa squadra che si fa spesso riprendere anche quando gioca alla pari e incassa troppi gol. Sono infatti 60 le reti subite finora, una media di 5 a giornata, dalla terzultima difesa del campionato. I numeri sono impietosi: 4 punti a fronte dei 13 totalizzati fino a Natale dello scorso anno, dopo un inizio anche allora deludente che aveva portato all'avvicendamento in panchina.Pare certo l'arrivo di un portiere, si parla di Bovo, mentre è probabile almeno un altro rinforzo, anche se non è da escludere qualche altra novità vista l'insoddisfazione manifestata dal Presidente Minervini.