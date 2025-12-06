AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, arriva Colamaria con il Monza

Stasera al PalaPansini si rivede il giovane talento emigrato in Brianza

Giovinazzo - sabato 6 dicembre 2025
È serrato il calendario degli impegni dell'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.00, sarà di nuovo in pista per la decima giornata di campionato; avversario del turno è l'Hockey Roller Club Monza.
I biancoverdi sono alla terza gara in otto giorni, fortunatamente tutte casalinghe. Sabato scorso il grande successo in WSE Trophy, nel ritorno degli ottavi di finale contro il La Vendeenne, vinto solo ai rigori con un'esplosione di entusiasmo e di rinnovata fiducia dopo diverse delusioni. Mercoledì una nuova sconfitta, ma stavolta a testa alta perché maturata contro i Campioni d'Italia del Trissino che, vincendo anche a Giovinazzo nel recupero della settima giornata, hanno confermato il primo posto in classifica. Per questo perdere solo 3-5 contro i blucelesti, con cui Amato e compagni hanno giocato praticamente alla pari per tutto il match per poi subire i due gol di scarto solo negli ultimi due minuti, equivale ad un mezza vittoria.
Per uno strano incastro di date, anche per il Monza è stato il Trissino l'ultimo avversario ma il risultato è stato meno vicino all'equilibrio; il passivo sabato scorso in Brianza è stato infatti di 2-8. La sconfitta di una settimana fa è stata però la prima in campionato per i rosso-bianco-azzurri che stanno facendo un grande percorso. L'Hockey Roller Club allenato da Jaquierz è attualmente terzo in classifica, a cinque lunghezze dalla capolista, ma sa che deve guardarsi le spalle. La squadra capitanata da Galimberti ha il terzo attacco ed è composta da ragazzi di talento come Velazquez, Zucchetti, Joaquin Olmos, Bielsa, Marzonetto e da quest'anno anche da Paolo Colamaria. Il giovinazzese, che stasera riabbraccerà i tifosi concittadini da ex dopo aver scelto di lasciare il PalaPansini per provare a puntare ancora più in alto, è stato eletto dai monzesi MVP dell'ultima gara contro il Trissino.

Chissà se al PalaPansini prevarrà la voglia di continuare ad offrire altissime prestazioni da parte dell'AFP o la voglia di immediato riscatto dopo qualche giorno in più di riposo da parte del Monza.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio
6 dicembre 2025 Natale al Centro: tutto il programma di eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio
Maltempo, le FOTO degli allagamenti nelle campagne di Giovinazzo
6 dicembre 2025 Maltempo, le FOTO degli allagamenti nelle campagne di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde L’AFP Giovinazzo se la gioca col Trissino ma perde Grandissima prestazione dei biancoverdi che solo nel finale vengono puniti con un 3-5
AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe AFP Giovinazzo, il campionato dopo le coppe Raggiunti i quarti di WSE Trophy, stasera si recupera la gara saltata contro il Trissino
AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo AFP Giovinazzo, trionfo al cardiopalmo I biancoverdi battono il La Vendeenne ai rigori e si qualificano ai quarti del WSE Trophy
AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini AFP Giovinazzo, notte europea al PalaPansini Questa sera contro il La Valndeenne il ritorno degli ottavi di finale di WSE Trophy
Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo I biancoverdi perdono 5-3 a Lodi dopo aver terminato in parità il primo tempo
AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato AFP Giovinazzo, oggi c'è già il campionato Biancoverdi in trasferta a Lodi dopo l'impegno in Francia per il WSE Trophy
WSE Trophy, ottimo pareggio dell’AFP Giovinazzo in Francia WSE Trophy, ottimo pareggio dell’AFP Giovinazzo in Francia Finisce 2-2 l’andata degli ottavi di coppa contro l’H.C. La Vendeenne
Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo Il ritorno in Europa dell'AFP Giovinazzo Stasera l'andata degli ottavi di WSE Trophy in Francia
Inadempienze nell'affitto: botta e risposta tra PD e Forza Italia Giovinazzo
6 dicembre 2025 Inadempienze nell'affitto: botta e risposta tra PD e Forza Italia Giovinazzo
Il Defender Giovinazzo C5 in cerca di riscatto contro l'Italpol
6 dicembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 in cerca di riscatto contro l'Italpol
Sorteggi Mondali: ecco quali potrebbero essere le avversarie dell'Italia
5 dicembre 2025 Sorteggi Mondali: ecco quali potrebbero essere le avversarie dell'Italia
Iniziata in piazza Vittorio Emanuele II l'installazione dell'Albero di Natale Megamark
5 dicembre 2025 Iniziata in piazza Vittorio Emanuele II l'installazione dell'Albero di Natale Megamark
Mercato settimanale del 26 dicembre spostato: ecco quando
5 dicembre 2025 Mercato settimanale del 26 dicembre spostato: ecco quando
Ortopedia Medical, l’officina dove lo sport incontra la biomeccanica
5 dicembre 2025 Ortopedia Medical, l’officina dove lo sport incontra la biomeccanica
Vicenda chiavi di Bari a Francesca Albanese, interviene il sindaco di Giovinazzo
5 dicembre 2025 Vicenda chiavi di Bari a Francesca Albanese, interviene il sindaco di Giovinazzo
17
Dimissioni Giangregorio e falle amministrative: PVA ironizza su Sollecito
5 dicembre 2025 Dimissioni Giangregorio e falle amministrative: PVA ironizza su Sollecito
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.