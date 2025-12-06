AFP Giovinazzo, arriva Colamaria con il Monza

I biancoverdi sono alla terza gara in otto giorni, fortunatamente tutte casalinghe. Sabato scorso il grande successo in WSE Trophy, nel ritorno degli ottavi di finale contro il La Vendeenne, vinto solo ai rigori con un'esplosione di entusiasmo e di rinnovata fiducia dopo diverse delusioni. Mercoledì una nuova sconfitta, ma stavolta a testa alta perché maturata contro i Campioni d'Italia del Trissino che, vincendo anche a Giovinazzo nel recupero della settima giornata, hanno confermato il primo posto in classifica. Per questo perdere solo 3-5 contro i blucelesti, con cui Amato e compagni hanno giocato praticamente alla pari per tutto il match per poi subire i due gol di scarto solo negli ultimi due minuti, equivale ad un mezza vittoria.



Per uno strano incastro di date, anche per il Monza è stato il Trissino l'ultimo avversario ma il risultato è stato meno vicino all'equilibrio; il passivo sabato scorso in Brianza è stato infatti di 2-8. La sconfitta di una settimana fa è stata però la prima in campionato per i rosso-bianco-azzurri che stanno facendo un grande percorso. L'Hockey Roller Club allenato da Jaquierz è attualmente terzo in classifica, a cinque lunghezze dalla capolista, ma sa che deve guardarsi le spalle. La squadra capitanata da Galimberti ha il terzo attacco ed è composta da ragazzi di talento come Velazquez, Zucchetti, Joaquin Olmos, Bielsa, Marzonetto e da quest'anno anche da Paolo Colamaria. Il giovinazzese, che stasera riabbraccerà i tifosi concittadini da ex dopo aver scelto di lasciare il PalaPansini per provare a puntare ancora più in alto, è stato eletto dai monzesi MVP dell'ultima gara contro il Trissino.



Chissà se al PalaPansini prevarrà la voglia di continuare ad offrire altissime prestazioni da parte dell'AFP o la voglia di immediato riscatto dopo qualche giorno in più di riposo da parte del Monza.

È serrato il calendario degli impegni dell'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.00, sarà di nuovo in pista per la decima giornata di campionato; avversario del turno è l'Hockey Roller Club Monza.