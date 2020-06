AFP Giovinazzo, Angelo Andriano è il nuovo direttore sportivo

Prende sempre più forma l'2020/2021, annata in cui i gloriosi colori biancoverdi torneranno in A2, categoria minima per la storia e il blasone del sodalizio.È di qualche ora la conferma dell'arrivo del nuovo direttore sportivo: si tratta di, ex giocatore e conoscitore del mondo rotellistico e dell'ambiente AFP. Un passaggio ulteriore nella costruzione di un grande progetto che vede in Pino Marzella in panchina la punta di diamante, legato a doppio filo con nuovo diesse.Confermatissimo dal presidente Dino Camporeale il preparatore atletico Franco De Anna, uomo conosciuto in tutto l'ambiente hockeistico nazionale, una garanzia nel suo ruolo.Camporeale ed il suo vice,stanno puntando a costruire una struttura solida, che dia un senso ai sogni degli sportivi giovinazzesi che guardano in un'unica direzione: tornare là dove l'AFP merita di stare.