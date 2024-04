AFP Giovinazzo al rush finale

Il campionato di A1 di hockey su pista volge al termine. Stasera l'sarà ospite dell'nella penultima giornata di regular season.I biancoverdi tornano in pista dopo ben tre settimane di stop; a metà marzo si erano arresi di fronte all'Hockey Montebello. Pur essendo in triplice vantaggio, erano riusciti a farsi rimontare e poi ad incassare cinque reti negli ultimi otto minuti. Nel 7-10 contro i vicentini, che ha prima illuso e poi demoralizzato il pubblico di casa, hanno certamente pesato, ancora una volta, i troppi errori sotto porta. Di contro l'AFP ha ritrovato finalmente l'attesa incisività di, resosi protagonista con ben 5 gol e giunto così a quota 9 in classifica marcatori. Per un Colamaria ritrovato, c'è unsmarrito. Arrivato dal Vercelli ritiratosi a fine girone d'andata, l'attaccante è andato a segno solo quattro volte e da titolare è diventato via via una riserva dei giocatori giovinazzesi. Prima della sosta, la società ha comunicato di aver deciso di comune accordo per laL'invece, dopo la vittoria per 6-1 sull'Hockey Bassano, ha riposato meno avendo partecipato alla final four di Coppa Italia e perso nella semifinale contro il Forte dei Marmi che si è aggiudicato il trofeo. In campionato la squadra lombarda allenata da Bresciani è sesta in classifica e punta al sorpasso del Grosseto che solo un paio di giornate fa è riuscito a prevalere nello scontro diretto, così come aveva già fatto all'andata. Tra i giallorossi l'AFP troverà l'indimenticato ex, il portiere che, sempre in questa sosta pasquale, si è aggiudicato la Coppa delle Nazioni con la sua Argentina.A dicembre furono i lodigiani a prevalere per 6-1, con reti di Nadini (3), Najera Bailon, Fernandes Rodrigues, Antonioni e, per i biancoverdi, di Le Berre. Per l'AFP stasera sarà la penultima occasione per cercare di strappare punti utili per aggiustare la classifica iniziale dei play-out ormai imminenti.