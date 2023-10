AFP Giovinazzo, al PalaPansini torna la serie A1

È tutto pronto per il battesimo dell'Questa sera, fischio di inizio alle ore 20.00, il PalaPansini tornerà ad essere il palcoscenico più a sud del prestigioso campionato di massima serie di hockey su pista.La compagine biancoverde torna dove merita di essere per blasone e per il calore della sua piazza dopo cinque anni di assenza che son serviti per compiere quel necessario ricambio generazionale. Colamaria, Dangelico, Cannato, Dilillo, De Bari, Turturro, Mezzina ed altri non hanno avuto mai modo di essere attraversati dal brivido della serie A ma al loro fianco ci sarà ancora una volta Federico Mura, determinante per la promozione con i suoi gol.Se un senatore come Angelo Depalma ha dovuto prendere altre strade, alla corte del confermatissimo mistersono arrivati rinforzi stranieri: il 18enne difensore argentinodal San Juan, il 27enne difensore e nazionale franceseche ha disputato l'ultima stagione nella seconda divisione portoghese, l'attaccante spagnolo 28enneche è stato capocannoniere del Nantes.Nel frattempo anche l'assetto societario si sta riorganizzando: nuovo presidente sarà, figlio dello storico speaker radiofonico delle indimenticate vittorie,continuerà a curare il vivaio,i rapporti con la federazione; si stanno avvicinando nuovi soci, si sta mettendo a punto una squadra dirigenziale perché l'A1 richiede organizzazione.La partenza per l'AFP, orfana di Mura per un turno di squalifica, sarà tostissima perché verrà a farle visita l'campione d'Italia e già in forma, visto che solo pochi giorni fa si è aggiudicata la Supercoppa.Servirà tutto il calore che ha reso celebre il pubblico giovinazzese e anche per questo, per l'occasione, il biglietto avrà un costo agevolato di 5 euro anche per la fascia di età 25-65 anni, mentre gli under 16 entreranno gratuitamente.