AFP Giovinazzo, 40 anni fa la Coppa delle Coppe

La stagione 1979/80 era di per sé già da incorniciare: l'aveva vinto il primo, e purtroppo unico, scudetto della sua storia.Nella stessa annata, la squadra allenata dasi era portata in finale di. All'andata, gli spagnoli del Sentmenat, avevano vinto 11-4 credendo di aver prenotato il titolo europeo. Ilperò, il palazzetto di via Deceglie, stracolmo dalle ore 16.00 ovvero cinque ore prima della gara, divenne una bolgia infernale e spinse i biancoverdi a compiere un'impresa titanica.Lo ricorda perfettamente, lo storico dell'AFP Giovinazzo, innamorato come pochi dell'hockey su pista: «Il 12 luglio 1980, dopo aver conquistato nel mese precedente lo scudetto, l'AFP Giovinazzo riuscì a vincere, interrompendo il dominio iberico-lusitano e prima squadra italiana ad imporsi in campo internazionale, la Coppa delle Coppe di hockey pista.Furono gli olandesi del Duyvestein Den Haag e i belgi del Sunday's Club Bruxelles, eliminati senza tanta fatica, gli ostacoli da superare per arrivare alla finalissima contro gli spagnoli dell'In Spagna la partita terminò con la vittoria della squadra di casa per 11-4.Nel ritorno erano ben 7 reti da rimontare, ma gli atleti giovinazzesi riuscirono a realizzare il miracolo sportivo».Alla fine dei tempi regolamentari l'AFP era in vantaggio 10-3, pareggiando i conti dell'andata, per cui si resero necessari i supplementari che moltiplicarono le emozioni della serata perfetta., il "Maradona dell'hockey" oggi allenatore dell'AFP, e le altre di. Assieme a loro entrarono nella leggenda, e Giovinazzo finì sui libri di storia.A raccontare l'impresa epica anche, che racconta quanto avvenne nella capitale delle rotelle per quello che fu senza dubbio l'evento dell'anno per tutta la nostra terra.