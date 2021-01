AFP Giovinazzo, finalmente la vittoria

Il 2021 comincia nel migliore dei modi per l'che nella serata di ieri ha ottenuto la prima vittoria stagionale in A2Quella della vigilia dell'Epifania è stata la prima ufficiale conancora in panchina dopo il divorzio della società da Pino Marzella. Il rientrante Antonio Dagostino era invece in tribuna in attesa del nuovo debutto con la maglia della sua città.Al PalaPansini la prima rete arriva dopo soli 19" di gioco e porta la firma di; al 12' il raddoppio, ancora di. La prima frazione si chiude sul 2-0 per i padroni di casa che però commettono anche 6 falli e ne subiscono 3.Nella ripresa si porta ancora avanti l'AFP che all'11' colpisce con. La squadra allenata darisponde però condopo un giro di lancetta. Al 14' riallunga. Al 16' l'arbitro Mauro ammonisce verbalmente Paolo Colamaria, prima di mostrargli il cartellino blu al 19'.si presenta sul dischetto del rigore e mette la pallina alle spalle di Tommaso Colamaria.Finisce dunque 4-2 con grande soddisfazione della società giovinazzese: "Prima vittoria per l'Afp Giovinazzo che aveva l'obbligo di vincere questa importantissima partita contro un Spv Viareggio che non ha mollato fino alla fine, ma che non è riuscito ma i a mettere in dubbio l'esito della gara.Ottima prova dei ragazzi allenati da coach Camporeale che riprende la guida dell'Afp e porta a casa una vittoria fondamentale per la salvezza e il morale della squadra che deve subito pensare all'ostica trasferta in quel di Forte dei Marmi. Risultato alla fine bugiardo per le troppe occasioni da rete sbagliate dai biancoverdi, che potevano pesare sull'esito finale della gara".L'anticipo di ieri sera della quinta giornata di campionato, da recuperare dopo lo stop per le misure anticovid, ha visto l'con l'ASH Viareggio, ora agganciato ma con due gare in più già disputate. L'aver abbandonato l'ultimo posto in solitaria deve però servire solo da stimolo per i ragazzi di Dino Camporeale che domenica saranno ospiti del sempre temibile Forte dei Marmi.