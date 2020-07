AFP, cominciati gli allenamenti

Ufficializzata la partecipazione al campionato di serie A2 e pubblicato il calendario della prossima stagione, l'ha cominciato il lavoro di preparazione e allenamento, fisico ma anche mentale.Tra sedute mattutine e serali in un rovente PalaPansini, sabato mattina si è tenuta lafortemente voluta dal neo allenatore, a cui hanno preso parte anche il direttore sportivo, il presidentee il suo vicePresenti tutti gli effettivi a disposizione, dai piccoli talenti agli atleti senior, che si sono mostrati molto interessati ai metodi innovativi dell'ex campione biancoverde, capace di trasmettere grinta e determinazione come pochi altri., che ha ribadito i suoi complimenti alla società per aver raggiunto un ottimo livello con un gran lavoro, ha precisato subito che sarà un anno diverso, in cui occorreranno umiltà e attaccamento al gruppo e in cui non si potrà lasciare nulla al caso per far crescere i ragazzi e puntare in alto.invece ha posto nel rispetto e nell'educazione le basi per un percorso vincente.Cominciato il lavoro in pista, la società presieduta daprosegue nel lavoro di ricerca di soluzioni economiche per affrontare al meglio la prossima stagione, ormai ufficiale, di serie A2.