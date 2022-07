Affare fatto: Silon Junior è il primo colpo dell'estate del Giovinazzo C5

Ilsi porta a casa, il primo colpo dell'estate 2022 biancoverde: premiati gli sforzi della società del presidenteche così regala ai propri tifosi il pivot classe '85, uno dei più talentuosi atleti brasiliani in Italia con un palmares di tutto rispetto nel mondo del futsal.Fumata bianca doveva essere in questa prima decade di luglio e fumata bianca è stata. Perché già da una decina di giorni il direttore sportivoaveva raggiunto le intese di massima con il giocatore che nella passata stagione sportiva, con la maglia della, in serie B, ha conquistato il premio come miglior realizzatore delle Marche e come miglior giocatore.«Sono- le prime parole di Silon Junior - e fra le mie caratteristiche principali posso annoverare un'ottima lettura del gioco e il tiro verso lo specchio di porta. Ho scelto Giovinazzo per tanti motivi: è una società composta da persone serie e competenti e ha una tifoseria calda e passionale.. Insomma ci sono tutti i presupposti per fare bene».Nella sua carriera, dopo aver giocato in patria col Joinville, l'Atlantico, l'Umuarama Futsal, il Cascavel Futsal e il BGF Futsal, il neo biancoverde ha vestito anche le maglie della(in serie A2), del(in serie A2, per due anni di fila, vincendo il campionato e per due volte il titolo di capocannoniere mettendo a segno oltre 100 gol), della(in serie A), del(in serie A2, dove ha vinto i play-off, ma si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio nella classifica dei marcatori) e infine della(in serie B, brindando alla vittoria del torneo e della classifica cannonieri).Un innesto importante e di assoluto spessore per il gruppo giovinazzese, che giocherà per il sesto anno consecutivo in Italia e che ha dalla sua parte. «Sono qui perché il programma del club ha trovato in me la stessa voglia e la stessa identica determinazione. Non vedo l'ora di poter iniziare e ringrazio sin da ora non solo il presidente Carlucci e il direttore sportivo Lasorsa per la fiducia che spero di ripagare sul parquet, ma anche Menini che ha convinto loro a puntare su di me. Dovrò dare il massimo per raggiungere non solo i miei obiettivi personali, ma anche per dare il mio contributo alla squadra».Un professionista pronto a mettersi a disposizione del club biancoverde. «Le mie caratteristiche?, ma anche la capacità di far salire a calciare i compagni di squadra, difendendo palla. Da me i tifosi del Giovinazzo C5 - ha concluso il pivot 37enne - possono aspettarsi. Qui ci sono i presupporti per fare bene, ma solo il sacrificio è la strada giusta per raccogliere grandi soddisfazioni».