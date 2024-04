Impresa Academy Giovinazzo, battuta la capolista Soccer Ruvo

Il verdetto che conta, a soli 90 minuti dalla fine del campionato, è il secondo posto conquistato dall'dopo l'impresa di aver battuto in casa la capolista, al tappeto con il risultato di. Le reti dei biancoverdi, vittoriosi in rimonta, portano la firma di(doppiette) e diNel ventunesimo e penultimo turno del girone barese del torneo di Terza Categoria, mistersi presenta al De Pergola con quasi la migliore formazione e Amato e Giancaspro titolari. La sfida, equilibrata sin dall'inizio, è sbloccata dal Ruvo con una ripartenza al 18', 0-1. I padroni di casa, però, dopo qualche minuto di sbandamento la ribaltano con, fra il 35' ed il 38': 2-1. Prima del riposo, però, un'uscita avventata di Cervone causa il penalty del pari. È 2-2.Al rientro in campo dagli spogliatoi, complice qualche sostituzione avversaria e la differenza di motivazioni, l'undici di casa si riporta in vantaggio con Soriano (3-2, doppietta per lui) e cala il poker concinque minuti dopo: 4-2. La festa è completata da(bis anche per lui) all'80, per il 5-2 finale. Da rimarcare il debutto al 65' del portiere under Linzalata in una domenica pomeriggio che, complice la sconfitta dell'Eagles Bisceglie, porta i biancoverdi in seconda posizione.«È stata una partita vera contro una squadra che non ha regalato niente e fino alla fine ci ha messo spesso in difficoltà. Il 5-2 finale non deve ingannare - ha detto il coach a fine gara -. Ora siamo secondi e il futuro è nelle nostre mani». Domenica 28 aprile c'è l'ultima difficile gara ad. Start alle ore 16.00.