Academy, un'altra occasione sprecata: ripresa dall'Altamura nel finale

Prima il doppio vantaggio di, poi il tris sempre di. Tre gol non schiantano il fanalino di coda Soccer Altamura: gli ospiti, infatti, la pareggiano nell'ultimo minuto. Finisce, con l'che scivola in seconda fila, a, e continua a perdere punti con le medie e piccole squadre.Nel quattordicesimo turno del raggruppamento A di serie C2 - il primo del girone di ritorno - la formazione del tecnicosblocca la partita del PalaPansini grazie a(1-0) e poi raddoppia con, autore del 2-0. La gara sembra mettersi subito in discesa e anche quando il quintetto ospite, ultimo della classe e con il peggior attacco del girone, reagisce e dimezza il divario (2-1),sale nuovamente in cattedra con un'altra rete, la sua doppietta personale. Al 30' è 3-1.Il secondo tempo inizia sulla stessa falsariga del primo, con la squadra di casa a fare la partita, forte del vantaggio della prima mezz'ora di gioco, e quella ospite sempre pronta a colpire in contropiede. Sembra tutto finito, ma la Soccer Altamura ​alza i giri del proprio motore e tira fuori l'orgoglio con un uno-due micidiale: sul finire di gara accorcia ancora (3-2), poi all'ultimo respiro firma il pari conclusivo (3-3) che getta nello sconforto i padroni di casa. Un'altra occasione sciupata.Il club di, infatti, getta alle ortiche una vittoria che sembrava già in tasca, fra l'altro nel testacoda di giornata, e perde la vetta, adesso ad appannaggio di Boemondo e Cassano C5, ambedue a 28 punti. Si tornerà in campo sabato 10 febbraio, ancora al PalaPansini, con il. Si gioca alle ore 16.00.