Academy sfortunata, con la Molfetta Sportiva arriva un altro ko

L'gioca bene, sfiora più volte la rete, ma fa i conti con una precaria condizione atletica, la sfortuna e al 90' è costretta alla resa: i biancoverdi non reggono di fronte ad una Molfetta Sportiva 1917 mediocre, ma capace di sfruttare al meglio la maggiore tecnica e imporsi. Diil gol dei locali.Nell'ottavo turno del girone barese del torneo di Terza Categoria, misterfa i conti con alcuni giocatori a mezzo servizio (evidentemente la lunga sosta natalizia ha creato più danni che benefici), ma sul prato verde del Petrone schiera una formazione compatta e equilibrata che imbriglia gli avversari: i molfettesi faticano a trovare spazi e non riescono a calciare verso lo specchio. Il primo tiro in porta degli ospiti - da fuori area - arriva al 40' e vale il vantaggio. Al 45' è 0-1.Un Giovinazzo così non può comunque sperare in un punteggio positivo. A poco serve il riposo per rinfrescare le idee, perché al rientro, al 55', la Molfetta Sportiva 1917 raddoppia in mischia: 0-2. A quel punto, l'allenatore rimescola le carte e sposta Fiorentino dietro le punte: i biancoverdi, con tre passaggi, arrivano in porta erintuzza al 60', 1-2. Ma al 69' arriva la doccia fredda: sugli sviluppi di un angolo, infatti, l'undici molfettese mette il lucchetto alla gara con il gol dell'1-3.All'undici giovinazzese non resta che attaccare, a testa bassa, senza però riuscire a recuperare lo svantaggio. Finisce 1-3, per i biancoverdi del patron- ancora a secco di vittorie e con soli 3 punti - è la quinta sconfitta stagionale. Domenica 15 gennaio si va a Bitonto con il. Si gioca alle ore 19.00.