Academy, non basta la doppietta di Soriano. Con l'Eagles è 2-2

Pareggio con gol ed emozioni trae Eagles Bisceglie all'esordio nel campionato di Terza Categoria. Il risultato è giusto così. Le due squadre si dividono equamente reti (due per parte, con doppietta di) e occasioni da gol. Il risultato di, alla fine, non dispiace a nessuna delle due contendenti.Sul sintetico del Petrone di Molfetta, in attesa della conclusione dei lavori al De Pergola, l'undici ospite comincia molto bene. È più vivace rispetto alla formazione giovinazzese e al 10' riesce a passare in vantaggio: 1-0. La squadra del tecnico, però, reagisce e trova il pari al 25'. Lo fa grazie a, protagonista del pomeriggio, che fa 1-1. Galvanizzata dal pareggio l'Academy prosegue con trame di gioco molto più efficaci e, ancora con, al 46' ribalta la gara: 2-1.Al rientro in campo, i biancoverdi insistono e provano ad allungare ulteriormente, poi, però, rallentano. Non lo fanno per calcolo, ma perché vengono loro meno le energie. L'Eagles Bisceglie non perdona e al 65' trova il, risultato che non muterà più. ​«Primo tempo super dei ragazzi - è il commento del sodalizio disu Facebook -. Rimontano lo svantaggio iniziale conautore di una doppietta. Peccato per il calo fisico e mentale durante la ripresa».Nel recupero,, colto da un malore, è rimasto a terra: ha perso i sensi, è stato soccorso daled è stato portato in ospedale, a Molfetta, per accertamenti. A lui sono arrivati gli «auguri di una pronta guarigione» da parte dell'Academy che domenica 13 novembre, alle ore 14.30, sarà ospite del