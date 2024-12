Academy Giovinazzo, tris di gol alla Liberty Bari

L'conquista la seconda vittoria stagionale superandola Liberty Bari: tre punti con una scioltezza, una serenità d'animo e una tranquillità nella gestione che nelle prime sei gare del girone d'andata non si erano mai viste tutte insieme. Di Lombardi, di Amoruso e di Amato le reti dei padroni di casa.Nel settimo e ultimo turno del girone d'andata del raggruppamento unico del torneo di Terza Categoria, accade tutto nel primo tempo:, al'10', dopo una carambola in area di rigore firma il vantaggio biancoverde (1-0) che Pascazio preserva parando un calcio di rigore. Dopo qualche minuto, al 21', su assist di Iessi,infila rasoterra la palla in rete per il gol del 2-0. Allo scadere del primo tempo, al 42', poi,chiude i conti: gol del 3-0 e squadre negli spogliatoi.Nel corso della ripresa gli ospiti si limitano a controllare la partita, portando a casa la seconda vittoria stagionale. Un segnale molto confortante per una squadra afflitta da varie fragilità difensive. Il 3-0 sulla Liberty Bari - successo già in ghiaccio nel primo tempo e mai in discussione - genera serve a illuminare un orizzonte a cui si chiede di portare in dote un buon piazzamento in ottica play-off: i biancoverdi restano al quinto posto, ad 8 punti, staccando proprio i baresi a quota 5.Il club di, dunque, gira la boa con il sorriso (due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte sinora) e pensa già al prossimo impegno, in programma per la prima giornata del girone di ritorno domenica 12 gennaio, sempre sul prato del Petrone, con la capolista. Fischio d'inizio fissato alle ore 14.30.