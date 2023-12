Academy Giovinazzo, un gol per tempo: Fulgor Molfetta ko 2-0

Un gol per tempo e terzo posto in classifica, a quota 9 punti con due altri due team e sempre a -6 dalla capolista Ruvo: l'vince 2-0 e archivia il derby con lacon i gol die di, soffrendo all'inizio il giusto, ma mai dando l'impressione di non avere la testa nel match.Nel quinto turno del girone barese di Terza Categoria, la squadra del tecnicova al riposo in vantaggio di un gol, che arriva al 40', su un calcio di rigore: lo segna, alla prima marcatura con la maglia biancoverde. Nei primi 45' di gioco all'inizio tanta Academy e poca Fulgor che, però, ha il grande merito di non disunirsi mai, eccetto dopo il gol che spezza l'equilibrio del derby, dinanzi ad una buona cornice di pubblico. Squadre al riposo con i biancoverdi in vantaggio 1-0.Al rientro sul prato sintetico del De Pergola dagli spogliatoi, arriva il 2-0 al 65' che chiude di fatto i giochi: lo segna bomber, al quarto gol stagionale. I restanti minuti, poi, sono di pura accademia per l'undici di casa che fa scorrere il cronometro. Finisce così anche la speranza del Molfetta di poter riaprire la gara: è, esulta l'Academy, alla terza vittoria stagionale, tornata al successo dopo l'infausta trasferta di Barletta. Un successo salutare che porta i giovinazzesi terzi.Il club del presidente, dunque, può tornare a sorridere e si coccola la sua retroguardia, la seconda meno battuta del raggruppamento, a pari merito col Football Acquaviva, con 3 gol subiti. Domenica 10 dicembre, intanto, i biancoverdi saranno impegnati sul campo della. Fischio d'inizio alle ore 15.00.