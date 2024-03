Academy Giovinazzo, manita all'Eraclio C5 e vetta più vicina

Torna alla vittoria l'che batte in casa l'Eraclio C5 (il finale con le doppiette di) e, complici i pareggi di Boemondo C5 e Cassano C5, torna a due punti dalla vetta. Il primo posto è ancora in bilico, ma il successo di ieri regala ai giovinazzesi un po' più di tranquillità in vista del futuro.Nel ventunesimo turno del girone A di serie C2, la squadra del tecnico, reduce dal pareggio di Altamura, approccia bene l'incontro e si rende pericolosa: si vede che ha una voglia pazzesca e sa cosa fare, così gli ospiti provano a contenere gli attacchi dei locali e a rendersi pericolosi in contropiede, sino a passare inaspettatamente in vantaggio, 0-1. I padroni di casa, però, non ci stanno e conriequilibrano la partita poco prima dell'intervallo: al riposo è quindi 1-1.Al rientro sul parquet del PalaPansini,, dopo essersi divorato il gol del vantaggio, la ribalta (2-1) con un destro da posizione defilata e si toglie di dosso un bel peso. Il pubblico applaude, poi, una manciata di minuti più tardi, ecco il tris: la rete del 3-1 porta la firma di, per la sua personale doppietta. Il doppio vantaggio non fa rilassare l'Academy, tutt'altro: la partita è un monologo e prima della fine arrivano le reti di(4-1, doppietta) e di, per il 5-1 finale.Il club di, dunque, torna al successo, festeggia la tredicesima vittoria stagionale e si riporta a due lunghezze dalla coppia di testa formata da Boemondo C5 e, prossimo avversario dei giovinazzesi nel crocevia della stagione regolare. L'appuntamento, fuori casa, è per sabato 30 marzo alle ore 16.00.