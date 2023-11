FAI Nord Barese, a Giovinazzo visite guidate per le scuole

Anchetra i 200 luoghi in tutta Italia ed i 52 beni aperti in Puglia nell'ambito delle "Giornate FAI per le Scuole", manifestazione tutta dedicata alle scuole che da dodici anni il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS organizza, su modello delle Giornate FAI di Primavera e d'Autunno. Protagonisti dell'evento gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti, che accompagnano altri studenti in visita nei luoghi selezionati e aperti grazie al FAI, sentendosi direttamente coinvolti nella valorizzazione del loro territorio, parte attiva della loro comunità e diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari.delle classi seconde e terze sec. I grado dell'Istituto Comprensivo Bavaro Marconi, plesso Marconi, nei giorni 22, 23 e 24 novembre hanno accolto in Piazza delle Rimembranze le classi "Amiche FAI" della stessa scuola e del Liceo Classico-Scientifico "Matteo Spinelli".Ammirevole il loro impegno nel descrivere i luoghi storici, far comprendere l'architettura della struttura conventuale seicentesca dei Frati Minori Cappuccini, con chiesa poi dedicata a San Francesco. Non è mancato uno studio sulin relazione a quelli dei paesi vicini. A completare la visita brani musicali eseguiti dal vivo dai piccoli musicisti della scuola e brevi azioni e racconti teatralizzati inerenti il periodo bellico: nella piazzetta delle Rimembranze infatti furono piantati alberi dedicati ai Caduti della Grande Guerra, "gli alberi della Libertà"; attraverso la lettura di epistolari dei soldati il luogo è tornato per un giorno spazio di memoria.Un'esperienza che mira a rendere gli studenti intervenuti cittadini più consapevoli e attivi, primi difensori e promotori del patrimonio culturale, come è nella missione del FAI.