Vito Favuzzi è il nuovo Presidente provinciale di Iniziativa Democratica

Si completa il quadro dei dirigenti di Iniziativa Democratica per la Puglia, il partito che ha come leader il coordinatore regionale. È stato proprio quest'ultimo, nelle scorse ore, a nominarenuovo Presidente per la ex provincia di Bari.Favuzzi, 64 anni, molfettese d'origine e giovinazzese d'adozione, è stato dal 2012 al 2017 Presidente del Consiglio comunale di Giovinazzo ed a lungo numero uno e poi direttore sportivo dell'AFP Giovinazzo di hockey su pista, oltre ad aver ricoperto diversi ruoli politici sempre nell'alveo del centro-sinistra.Dal suo profilo Facebook ha laconicamente ringraziato Pisicchio per l'incarico appena ricevuto: «Grazie Alfonso per la fiducia - ha scritto -. Spero di essere all'altezza del compito affidatomi!».che si è proposta dalle sue origini più come una sorte di rete civica che come un partito tradizionaleappoggerà Michele Emiliano come candidato Governatore alle prossime elezioni regionali di primavera, visto che Pisicchio è Assessore alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative ed uno dei fedelissimi del presidente.