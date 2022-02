Favuzzi sul presunto abuso d'ufficio: «Mai sottoposto a tale procedimento»

Nell'edizione di oggi, 25 febbraio,pubblica una nota di rettifica scritta da, ex presidente del Consiglio comunale di Giovinazzo ed attuale Consigliere.«Formulo la presente per comunicarVi che l'articolo da voi editato nell'edizione online di ieri, 24 febbraio, in ordine al procedimento a carico di componenti della giunta comunale nel 2015 è relativo ad un ordinanza sindacale, per il presunto reato di abuso di ufficio.Vi comunico che non sono mai stato sottoposto a tale procedimento ed in ordine a tale reato, ragione per la quale vi diffido a voler rettificare l'articolo e rimuovere il mio nominativo nella edizione di domani. In difetto e senz'altro avviso provvederò a tutelare la mia immagine nelle opportune sedi giudiziarie. Distinti saluti».