Violenza privata su Turturro: rinviati a giudizio Depalma e Favuzzi

Sono accusati di violenza privata nei confronti di un dirigente comunale che si era opposto ai lavori di riapertura e ampliamento della discarica di Giovinazzo. Per questo motivo il sindacoe l'ex presidente del consiglio comunalesono stati rinviati a giudizio.Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminarenell'udienza del 27 febbraio scorso: il dibattimento dovrà esaminare l'accusa di- reato contestato, su sette indagati, ai soli-, mentre sono cadute le ipotesi di reato di diffamazione aggravata e abuso d'ufficio. Inoltre, a carico dell'intera giunta comunale, è stato chiesto un approfondimento d'indagine per il possibile reato di abuso di ufficio.I fatti contestati risalgono agli anni 2014-2017. Stando all'attività dei, coordinata dal pm, il sindacoe l'ex presidente del consiglio comunale, gli unici due rinviati a giudizio su sette imputati, avrebbero deciso la dequalificazione professionale dell'architetto, all'epoca dirigente dell', dopo averlo in più occasioni diffamato e minacciato.All'origine di queste condotte, stando a quanto denunciato dalla stessa parte offesa, ci sarebbe il veto dato da Turturrosu cui la magistratura, nel 2016 e nel 2017, ha sequestrato vari lotti per presunto sversamento di percolato nel sottosuolo.