Natalie Marzella Assessora, Vito Favuzzi Consigliere: è il giorno dell'ufficialità

Il Presidente del Consiglio comunale, Alfonso Arbore, ha convocato per questo pomeriggio, 30 novembre, una nuova seduta telematica della massima assise cittadina. Dalle ore 17.00 avrà inizio la videoconferenza.Tra i punti all'ordine del giorno, dopo le comunicazioni del Sindaco, spicca senza dubbio quello della surroga della Consiglieraappartenente al gruppo di Città del Sole, che diverrà formalmente da oggi Assessora alle Politiche giovanili, Digitalizzazione, Protezione Civile e Partecipate comunali. Al suo posto, in surroga, entrerà nel consesso cittadino, che nella passata legislatura aveva ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio comunale.Al terzo punto all'ordine del giorno sarà discussa laA seguire avrà inizio la discussione e quindi l'eventuale approvazione delUltimo punto in discussione sarà il quinto. In quel caso si discuterà dell'approvazione delLa diretta streaming della seduta consiliare sarà trasmessa sul sito comunale e sul canale YouTube del Comune di Giovinazzo.